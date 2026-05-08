Gelbėtojai ruošiasi sezonui

Pirmoji atranka įvyko balandį. Jos metu buvo atrinkta ir apmokyta 30 būsimų gelbėtojų.
Kandidatų visuomet parengiama daugiau, nes dalies jų planai vėliau pasikeičia – vieni susiranda kitą darbą, kiti išvyksta tarnauti į kariuomenę.
„Gegužės 9 d. vyks antroji atranka – rinksime antrą grupę apmokymams, kurie vyks kitą savaitę. Praėjusį kartą dalyvavo apie 40 žmonių, o dabar dalyvaus 30–40. Išrinksime 60 gelbėtojų, iš jų dirbs 50. Nuo birželio pradėsime sezoną. Po atrankos, kitą savaitę, paaiškės visa komanda“, – kalbėjo „Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki.
Jo teigimu, komandą šiuo metu sudaro maždaug po lygiai senbuvių ir naujokų, o kad kai kurie paplūdimiuose dirbs net 15 sezoną.
Net ir esant prastiems orams, gelbėtojai esą turės ką veikti.
„Manau, kad iki vasaros orai pasitaisys. Birželio pradžioje bus šaltokas vanduo, bet gelbėtojams apmokymai vyks. Visi galvoja, kad gelbėtojai tik iš vandens žmones traukia, bet yra daug darbo ir krante – vaikų paieška ir jų nepriežiūra, alkoholinių gėrimų vartojimas, visokios traumos – kojos, rankos lūžta, alpsta dėl sveikatos problemų. Tad gyvenimas verda ir ant smėlio. Gelbėtojai turės ką veikti“, – teigė A. Siakki.
Anot vadovo, šiemet prie komandos prisijungė daug jaunųjų plaukikų. Didesnę dalį kandidatų sudaro vaikinai, tačiau užsiregistravo ir apie 14 merginų, tarp jų – profesionaliai plaukimu užsiimančios sportininkės.
Dalis komandos narių atvyksta iš kitų miestų – Šiaulių, Kauno ar Vilniaus, tarp jų yra ir įvairiuose čempionatuose dalyvaujančių sportininkų.
Ne Klaipėdoje gyvenantiems gelbėtojams suteikiamas nemokamas apgyvendinimas. Šiuo metu tokia galimybe naudojasi šeši žmonės, o iš viso vietų numatyta dešimčiai.
„Palyginus kaip buvo prieš dešimt metų ir dabar, tai dabar yra daugiau tokių, kurie užsiima plaukimu. Pasiteisino tai, kad turime žymiai daugiau baseinų ir plaukimo trenerių, tad bendras plaukimo lygis kyla, daugėja plaukikų. Tegul jie registruojasi, nebijo, paaiškinsime, kaip dirbti. Kursai vyks ir prieš darbą, ir darbo metu. Visur akcentuojame gelbėtojų saugumą ir mokome dirbti saugiai, kad neatsitiktų nelaimė“, – kvietė A. Siakki.
Naujausi komentarai