Jau netrukus bus atvertas Jokšų tiltas

Įgyvendinant šį projektą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas autentiškumui: išsaugotos visos unikalios tilto architektūrinės ir inžinerinės vertingosios savybės. Bendros investicijos į šį kultūros paveldo objektą, kartu su Kultūros ministerijos prisidėjimu – 118 tūkst. eurų, siekia beveik 1,2 mln. eurų.
Klaipėdos rajone per Karaliaus Vilhelmo kanalą iki 1904 metų buvo pastatyta dešimt tiltų. Dauguma jų buvo susprogdinti per Antrąjį pasaulinį karą, kai kur dar liko tiltų atramų liekanos. Vienintelis išliko ir į Kultūros vertybių registrą buvo įtrauktas Jokšų tiltas – itin svarbus paveldo objektas, kurį buvo būtina išsaugoti, kad taptų ne tik patraukliu, bet ir veikiančiu objektu. Jau gegužės 14 d., ketvirtadienį, 15 val. vyks istorinio Jokšų tilto atidarymo ceremonija.
Naujausi komentarai