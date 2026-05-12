Kaimyno elgesys kelia siaubą: kiemą teršia ne tik buteliais, bet ir šlapimu

Pievoje – ruda dėmė
I. Simonaitytės gatvės 13 name gyvena senyvas vyras, kuris elgiasi neadekvačiai. Beveik kasdien klaipėdiečiai mato iš jo buto lango į kiemą skriejančius tuščius degtinės butelius.
Šis vyras į kiemą pila ir savo šlapimą. Apie tai byloja žalioje pievoje susidariusi ruda dėmė.
Šioje vietoje neauga žolė, nuo jos sklinda smarvė. Apatinių aukštų gyventojai gyvena lyg prie lauko tualeto.
Aštuntą dešimtmetį perkopęs vyras kasdien po kelis kartus eina į parduotuvę pirkti alkoholio. Kai tik gėralus suvartoja, pradeda teršti aplinką.
Namo bendrijos pirmininkė Laima Petkevičienė pasakojo, kad prieš kelerius metus pagyvenęs kiemsargis, pavargęs rinkti kasdien išmetamus butelius, bandė sugėdinti šį vyrą.
Bandymas susitarti geruoju baigėsi tuo, kad senis užsimojo lazda ir ėmė bartis, rusiškus keiksmažodžius paįvairindamas grasinimais.
Jokie priekaištai šio vyro neveikia, priešingai, jis dar labiau širsta ir elgiasi dar bjauriau. Kai pavasarį nutirpo gausus šios žiemos sniegas, po šio vyro langais susidarė kalnas tuščių butelių.
Piktinasi, bet tik žodžiu
Namo gyventojai tarpusavyje svarsto, kas yra šiam žmogui: ar jis pyksta ant viso pasaulio ir taip reiškia savo protestą, o gal serga psichikos liga ir neturi artimų žmonių, kurie tinkamai juo pasirūpintų.
Ne vienerius metus besitęsianti situacija, kai senas vyras terorizuoja visą namą, atrodo, niekada nesibaigs.
Kaimynai filmuoja, fotografuoja šio pensininko elgesį, skambina bendrijos pirmininkei, skundžiasi, bet nerašo pareiškimo institucijų atstovams, kurie yra įgalioti žiūrėti viešosios tvarkos.
„Jeigu gyventojai parašytų skundą ir surinktų bent dalies kaimynų parašus, galėčiau oficialiai kreiptis į policiją ar savivaldybę. Savo vardu to negaliu daryti, nes negyvenu šiame name“, – teigė L. Petkevičienė.
Per prievartą negydomi
Miesto policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius atviravo, kad panašių bėdų turi ne vieno daugiabučio namo gyventojai, bet tai nereiškia, kad situacijos neįmanoma pakeisti.
Pirmas žingsnis, kurį turėtų padaryti šio asmens kaimynai, – nuotraukomis ir vaizdo įrašais fiksuoti netinkamą jo elgesį ir siųsti raštus ne tik į policiją, bet ir savivaldybei.
Turime pripažinti, kad mieste gyvena nemažai žmonių, kuriuos galima būtų įtarti esant nesveikos psichikos.
Pareigūnai neretai išgirsta priekaištų, esą iškviesti drausminti panašiai besielgiančio žmogaus negali niekuo padėti. Bet tai tik dalis tiesos. Jei niekas nieko nedarys, padėtis tikrai nesikeis.
Pirmiausia kaimynai savo pasipiktinimą turėtų išreikšti ne tik žodžiu.
„Net uniformuotų pareigūnų pokalbis kartais būna veiksminga priemonė sutramdyti tokius neadekvačiai besielgiančius asmenis. Už netinkamą elgesį kaltininkas už grotų nesiunčiamas, paprastai jam skiriama bauda, ir tai yra taip pat veiksminga drausminimo priemonė. Kita vertus, turime pripažinti, kad mieste gyvena nemažai žmonių, kuriuos galima būtų įtarti esant nesveikos psichikos. Bėda, kai liga nėra diagnozuota, žmogus turi teisę nesigydyti. Bet jei bus nustatyta, kad vyrui jau buvo diagnozuota psichikos liga, galime kreiptis į medikus, kurie patikrins, ar žmogus lankosi pas gydytojus, ar vartoja jam skiriamus vaistus. Gydymo procesas turi būti stebimas, turi būti paskirtas žmogus, kuris tai daro“, – pasakojo G. Pocevičius.
