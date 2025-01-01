Kalėdinėse eglutėse – keturių stichijų grožis

I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kultūros programų vadovė Daiva Nakrošienė sakė, kad šiemet visi norintieji dalyvauti konkurse turės kūrybiškai pažvelgti į temas apie keturias stichijas ir sugalvoti, kaip atskleisti vieną iš jų savo eglutėje.
„Mūsų tema šiais metais – keturios stichijos. Norime pakviesti, kad bendruomenės, įstaigos, organizacijos kurtų eglutes pasirinkdamos vieną iš keturių stichijų – ugnį, vandenį, orą ar vėją, ir kūrybiškai parodytų, kaip jie įsivaizduoja, kaip galima sujungti šventę ir stichiją. Atidarymo renginyje apie tai ir kalbėsimės bei gersime kavą, turėsime smagią programą“, – kalbėjo D. Nakrošienė.
Eglučių kiemelio atidarymas planuojamas gruodžio 9 d. 18 val. tradicinėje vietoje – I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje.
Bendruomenės nedelsia ir jau pradėjo registruotis į šį konkursą.
Kaip jau tapo įprasta, eglutes prašoma kurti iš tvarių ir antrinių žaliavų.
„Naujiena – kiekvienoje stichijoje bus po nugalėtoją. Bus vienas prizas už geriausią idėją būtent idėjos autoriui, todėl visos organizacijos turi pateikti idėjos autorių. Tai turbūt sunkiausia, nes bus labai geras prizas. Paliksime balsavimą internetu. Dar vieną eglutę išrinks žiūrovai, o pagal stichijas rinks komisija“, – pažymėjo D. Nakrošienė.
