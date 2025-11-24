Kalėdinių renginių startas – jau šį šeštadienį

Įstaigos „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė, laikinai vykdanti direktorės funkcijas Živilė Putnienė teigė, kad įžiebimo šventė lapkričio 29-ąją prasidės 17 val.
Šventinę nuotaiką kurs Kalėdų Senelis, Kakė Makė, kurią įkūnys dainininkė Karina Krysko, taip pat koncertuos atlikėjai Donatas Montvydas, Monika Linkytė, pasirodys šokių kolektyvai, muzikuos vaikų chorai.
„Šį šeštadienį įžiebsime visas Klaipėdos miesto kalėdines šviesas. Šiais metais Klaipėda Kalėdas pasitinka šūkiu „Klaipėda – miestas, kuris tiki Kalėdomis“, tai miestas, kuris labai myli Kalėdas ir tiki tikrąja jų prasme. Esame ištikimi gyvos eglės tradicijai, tad jau dešimtuosius metus į Teatro aikštę atkeliavo gyva žaliaskarė. Labai smagu, kad Klaipėdos pavyzdžiu pasekė beveik visi Lietuvos miestai“, – sakė Ž. Putnienė.
Ir šįmet, kaip ir pernai, eglutė bus besisukanti.
Atsižvelgus į teigiamus žmonių atsiliepimus dėl praėjusiais metais ledo čiuožyklą puošusio mėnulio, šįmet joje taip pat kabės dangaus kūnas, tačiau koks, kol kas neatskleidžiama.
„Šiais metais taip pat turėsime mėnulį arba dangaus kūną. Matyt, Kalėdos be mėnulio nelabai įmanomos. Pasižiūrėsime, koks jis bus šiais metais. Tikriausiai nesprogs, nepabėgs, pamokas išmokome“, – šmaikštavo Ž. Putnienė.
Pasak „YIT Lietuva“ gamybos vadovo Viliaus Černeckio, ledo čiuožykla šiemet bus didesnė negu praėjusiais metais.
Įžiebimo vakarą vainikuos šventinis fejerverkas ir DJ Montello diskoteka.
