Klaipėda ruošiasi Jūros šventei: ant Biržos tilto – šventiški akcentai

Antradienio rytą baltos ir mėlynos spalvos vėliavėlių girliandos buvo kabinamos ant Biržos tilto – tai ženklas apie po kelių dienų prasidėsiantį svarbiausią vasaros renginį – Jūros šventę.

Turgaus g. 19 matyti ir stendai, pranešantys apie eismo pokyčius – nuo liepos 23-iosios 20 val. iki pat liepos 27 d. vidurnakčio parkavimas Turgaus g. – draudžiamas.

Organizatoriai „Klaipėdos šventės“ pranešė, kad šventės metu bus ne tik puošmenų, įdomių renginių, bet ir tam tikrų viešojo transporto pasikeitimų. Pavyzdžiui, Pilies g. viešajam transportui bus uždaroma nuo liepos 24 d. 21 val. visoms trims šventės dienoms.

Liepos 26-ąją nuo 14.30 iki 19 val. ruože nuo Sausio 15-osios ir Pilies g. sankryžos iki Pilies ir Žvejų g. sankryžos (ties Klaipėdos dramos teatru) taip pat bus apribotas bet koks judėjimas.

„Norintieji pamatyti įspūdingą reginį ar patekti į Klaipėdos piliavietę, Kruizinių laivų terminalą, tą galės padaryti per Naujojo Uosto ir Naujojo Sodo g. sankryžą, už Pilies g. ir Sausio 15-osios sankryžos, kur baigsis kelio atitvarai bei per Karlskronos aikštės (Žvejų g.) tunelį. Renginiui pasibaigus, nuo 19 val., per Pilies g. bus atverti praėjimo takai pėstiesiems“, – apie liepos 26-osios pokyčius įspėjo organizatoriai.