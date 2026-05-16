 Klaipėdą užliejo mugės šurmulys

2026-05-16 13:30
Klaudija Audickaitė

Nuo pat ryto Klaipėdos senamiestis prisipildė žmonių, muzikos, kvapų ir šurmulio – miesto centre vyksta mugė „Jūrai, muzikai ir skoniui“, viliojanti tiek klaipėdiečius, tiek miesto svečius.

Mugė nuo 9 iki 23 valandos vyksta Turgaus, Teatro ir Žvejų gatvėse. Čia lankytojai gali ne tik pasivaikščioti ir pasimėgauti savaitgalio atmosfera, bet ir atrasti įvairiausių gaminių.

Prekeiviai siūlo gausybę rankų darbo dirbinių – papuošalų, keramikos, aksesuarų, namų puošybos detalių bei kitų smulkmenų. Netrūksta ir maisto produktų – mugėje gausu sūrių, mėsos gaminių, saldumynų, kepinių, prieskonių ir kitų gardėsių.

Prie prekystalių stabteli minios žmonių – vieni ragauja siūlomus produktus, kiti ieško originalių pirkinių ar lauktuvių artimiesiems. Senamiestyje šurmulys – tokios mugės miestui suteikia gyvybės ir leidžia pajusti artėjančios vasaros nuotaiką.

