Klaipėdą užliejo mugės šurmulys

Mugė nuo 9 iki 23 valandos vyksta Turgaus, Teatro ir Žvejų gatvėse. Čia lankytojai gali ne tik pasivaikščioti ir pasimėgauti savaitgalio atmosfera, bet ir atrasti įvairiausių gaminių.
Prekeiviai siūlo gausybę rankų darbo dirbinių – papuošalų, keramikos, aksesuarų, namų puošybos detalių bei kitų smulkmenų. Netrūksta ir maisto produktų – mugėje gausu sūrių, mėsos gaminių, saldumynų, kepinių, prieskonių ir kitų gardėsių.
Prie prekystalių stabteli minios žmonių – vieni ragauja siūlomus produktus, kiti ieško originalių pirkinių ar lauktuvių artimiesiems. Senamiestyje šurmulys – tokios mugės miestui suteikia gyvybės ir leidžia pajusti artėjančios vasaros nuotaiką.
