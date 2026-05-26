Klaipėdiečiai kviečiami kurti Vilties gėlyną

Talka vyks gegužės 27 dieną, trečiadienį, 17 valandą Savanorių g. 4.
Organizatoriai kviečia prisijungti visus norinčiuosius, nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties sodininkystėje.
Tarp rožių čia bus sodinamos katžolės, šalavijai, soruolės bei snapučiai.
Tikimasi, kad žydintys augalai visą vasarą džiugins tiek Vilties miesto lankytojus, tiek visus klaipėdiečius.
Pasak iniciatyvos organizatorių, tokios talkos vyksta kasmet, tačiau pagalbos nuolat reikia, nes teritorijoje gausu rožynų ir kitų priežiūros reikalaujančių želdinių.
„Ateikite su gera nuotaika ir noru kurti grožį kartu“, – kviečia organizatoriai.
Norinčiųjų prisidėti prašoma, jei yra galimybė, atsinešti darbo priemonių, o arbata ir užkandžiais pasirūpins organizatoriai.
Vilties miestas – tai Mažesniųjų brolių pranciškonų įsteigtas socialinių paslaugų klasteris, sujungiantis įvairias veiklas ir pagalbos iniciatyvas, o rožynai šioje vietoje turi ir simbolinę reikšmę.
Anot organizatorių, pagal senąsias vienuolynų tradicijas rožės aplink vienuolynus buvo sodinamos ne tik dėl grožio, bet ir dėl praktinės paskirties – jos padeda kurti švaresnę ir jaukesnę aplinką.
Šiuo metu Vilties miesto teritorijoje yra keturi rožynai ir levandų pieva, todėl bendruomenė siekia, kad ši erdvė ir toliau išliktų gyva, žydinti bei atvira žmonėms.
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