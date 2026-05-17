Klaipėdiečiai pastatė tūkstantį bažnyčių

Šv. Jono bažnyčios vietoje Turgaus gatvėje įgyvendinta išskirtinė iniciatyva „Tūkstančio širdžių bažnyčia“, suvienijusi bendrai idėjai – gyvai atkurti bažnyčią iš žmonių.
Dar prieš šį renginį buvo kuriamos simbolinės popierinės bažnyčios. Per keletą mėnesių jų buvo pagaminta daugiau nei tūkstantis.
Šios idėjos iniciatorius, evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis jau kurį laiką lankėsi uostamiesčio ir Klaipėdos regiono mokyklose, kur kartu su vaikais kūrė popierines Šv. Jono bažnyčias.
Taip buvo siekiama ne tik priminti apie istorinės bažnyčios svarbą, bet ir stiprinti bendruomeniškumą tarp miesto gyventojų.
Svarbiausia vykusios šventės dalimi tapo susibūrimas istorinėje bažnyčios vietoje.
Buvo fiksuojamas simbolinis rekordas – renginio dalyviai susibūrė į gyvą bokštą, simbolizuojantį tikėjimą, bendrystę ir vienas kito palaikymą.
„Ši idėja nėra tik kūrybinis projektas, bet ir tylus liudijimas apie tikėjimą, viltį ir bendrystę. Dabar žengėme dar vieną žingsnį – sukūrėme gyvą bažnyčią iš žmonių. Tai daugiau nei rekordas – tai bendrystė“, – teigė M. Žilinskis.
Unikalus momentas buvo įamžintas – iš viršaus atsivėręs vaizdas simboliškai priminė pagrindinę renginio žinią, kad bažnyčia nėra vien pastatas ar sienos, pirmiausia tai žmonės, kurie susirenka būti kartu.
„Jūsų bažnyčia, kurią statote, mums visada primins begalinę Dievo meilę. Ir tada, kai jūs, būdami suaugę, galbūt pamiršite šią dieną, praeisite pro čia esančią šventovę – visada prisiminkite, kad Dievas yra meilė“, – šventės metu susirinkusiuosius sveikino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.
Klaipėdos vicemeras Giedrius Didjurgis žiūrovams tvirtino, kad tikrasis šios bažnyčios bokštas pradės kilti jau nuo lapkričio mėnesio.
„Jeigu mes visi labai tikėsime – bažnyčia stovės“, – teigė G. Didjurgis.
