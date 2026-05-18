Klaipėdiečiai susirinko į diskusiją dėl Bastionų tilto

Į svarstymą susirinko klaipėdiečiai bei miestui neabejingi gyventojai, norintys išsakyti savo nuomonę apie planuojamus pokyčius miesto centre.
Diskusijos dalyviai daugiausia kalba apie tai, kokią įtaką projektas turėtų senamiesčiui, eismo srautams, triukšmui bei gyvenimo kokybei.
Diskusijos tikslas yra pristatyti projektą ir išklausyti visuomenės nuomonę.
Dalis susirinkusiųjų pasisako už pėsčiųjų ir dviračių tiltą, teigdami, kad mieste turėtų būti daugiau žmonėms skirtų erdvių, mažiau automobilių bei taršos.
Iniciatyvos organizatoriai akcentuoja, kad sprendimas dėl projekto dar nėra galutinis, todėl gyventojai raginami aktyviai įsitraukti, užduoti klausimus ir dalyvauti miesto ateities svarstymuose.
„Mažiau triukšmo – daugiau gyvenimo“, – tokią žinutę diskusijoje kartoja dalis klaipėdiečių, pasisakančių už tylesnį ir žmonėms draugiškesnį miesto centrą.
