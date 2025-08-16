Klaipėdiečių pastabos – ne veltui: savivaldybė sureagavo ir žadėjo imtis veiksmų

Gaila apleistų erdvių
„Norime atkreipti miesto savivaldybės dėmesį į Debreceno g. alėjos būklę. Ši vieta turi daug potencialo tapti jaukia, tvarkinga, estetiška miesto erdve, tačiau šiuo metu vaizdas liūdina ir kelia nusivylimą“, – teigė Gedminų gatvės seniūnaitė Laimutė Judickienė.
Ji kalbėjo ir apie suoliukus Naujakiemio g. 26, kurių daugelis yra itin prastos būklės. Taip pat apie kasinėjimų pasekmes – po darbų likusios duobės esą kelia pavojų pėstiesiems.
Seniūnaitė įvardijo, kad kai kur želdiniai apleisti jau dešimtmečiais. Minėtoje alėjoje pasodinti beržai nors yra gražūs, tačiau aplink esantis medžio mulčias dažnai išpučiamas vėjo ir užteršia takus. Akį itin rėžia ir vaisių prekybos vietos, kur jaučiama stipri smarvė.
„Labai graži vieta, tik šiuo metu tikrai labai apleista“, – dėl Debreceno g. alėjos pritarė viena gyventoja.
Kiti skundėsi ir svarstė, kodėl būtent gyventojai turėtų fiksuoti įvairias problemas, o ne tie, kurie atsakingi už darbus, užbaigtų projektų priėmimo procedūras ir pan.
Į skundus sureagavo
Klaipėdos savivaldybė sureagavo tiek į seniūnaitės, tiek veikiausiai ir į kitų klaipėdiečių skundus ir pateikė atsakymą apie minėtas problemas.
„Dėl suolų atnaujinimo įvertinsime situaciją ir suolų atnaujinimą įtrauksime į poreikį. Dėl trinkelių atstatymo. Kasinėjimo darbus vykdė bendrovė „Hyperos grupė“, kuriai savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius surašė protokolą dėl neatstatytos trinkelių dangos ir nebaigtų kasinėjimo darbų (įmonės vadovas paaiškino, kad yra koreguojamas projektas ir darbai bus pratęsti). Dėl želdinių priežiūros informuojame, kad želdinius, esančius prie vaistinės, planuojame atnaujinti. O dėl mulčio aplink beržus svarstysime kitas galimybes, nes išties vėjas išpusto mulčią“, – teigė Klaipėdos savivaldybės atstovai.
Ką pavyko gero padaryti?
Dėl prekyviečių atsakyta, kad specialistai patikrinimo metu prevenciškai pasikalbės su prekybininkais dėl švaros ir tvarkos taisyklių laikymosi.
O dėl aplinkos estetikos suolai esą jau atnaujinti, tačiau bus įvertinamos ir teritorijos atnaujinimo galimybės.
„Daug tokių vietų yra“
L. Judickienė akcentavo ir daugiau problemų, kurias būtų galima išspręsti, kad Klaipėda taptų švaresnė ir jaukesnė.
„Dėl Debreceno g. esančio parko už buvusios „Regitros“ jau rašiau, skambinau, prašiau, kad išvalytų, nes ten yra šiukšlių, renkasi narkomanai, alkoholikai. Jau rašė savivaldybei ir kiti seniūnaičiai, nežinau, kodėl nereaguojama. Daug tokių vietų yra. Kad ir Draugystės parkas, ten reikėtų pakeisti baisius suoliukus. Arba yra daržovių kioskeliai, jie baisūs, trinkelės purvinos. Nesuprantu, kodėl niekas nežiūri tos tvarkos“, – stebėjosi seniūnaitė.
Anot jos, į prašymus Klaipėdos savivaldybė išties sureaguoja, tačiau kartais tam prireikia laiko.
„Ką pavyko gero padaryti? Buvau, ko gero, pirma sužinojusi, kad bus daromi papildomų parkavimo vietų įrengimo darbai kiemuose. Meras tiesiogiai pasakė. Buvau pirma, kuri susirinko gyventojų parašus iš trijų namų – Naujakiemio g. 2, 4 ir 6“, – sakė L. Judickienė ir pridūrė, kad rezultatas nudžiugino – stovos vietos buvo įrengtos.
