Klaipėdoje atidarytas Bendrystės tiltas: netrūko šokių ir dainų

Į šventę susirinko gausus būrys klaipėdiečių ir miesto svečių – tvyrojo šventinė, itališka nuotaika.
Renginys prasidėjo sveikinimo žodžiais ir muzika, kurią klaipėdiečiams dovanojo Mėlynasis Klaipėdos choras bei atlikėja Liepa Norkevičienė.
Jų pasirodymas tapo simboliniu tilto atidarymo akcentu.
Į renginį atvykęs Italijos ambasadorius Vilniuje Emanuele de Maigret neslėpė susižavėjimo švente ir dalyvių gausa.
„Nuoširdžiai dėkoju už kvietimą atvykti į šį nuostabų renginį. Man labai džiugu, kad tiek daug žmonių susirinko į šias „Italų dienas“. Šventė tampa vis didesnė ir didesnė. Jūs kuriate čia tikrą itališką nuotaiką“, – džiaugėsi ambasadorius.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus taip pat pažymėjo bendrystės svarbą.
„Mieli Klaipėdos žmonės, tai, ką matote jūs ir ką matau aš – viskas tuo pasakyta. Kairioji ir dešinioji krantinės šiandien yra pilnos miesto žmonių. Linkiu jums tokios pat nuotaikos visą šį vakarą ir šventinį savaitgalį – tegyvuoja Klaipėda ir Italija“, – sveikino A. Vaitkus.
Scenoje pasirodžiusi dainininkė L. Norkevičienė dėkojo klaipėdiečiams už palaikymą ir šiltą priėmimą.
„Mums labai gera būti čia ir dainuoti Klaipėdos miesto žmonėms. Norime padėkoti savo dainomis kiekvienam iš jūsų, kad palaikėte mus projekte „Lietuvos chorų mūšis“. Su jūsų palaikymu mes tikrai keliavome sėkmingai. Šiandien labai gera dainuoti čia, Klaipėdoje, po tuo mėlynu dangumi“, – atviravo choro vadovė.
Renginio metu netrūko muzikos, šypsenų ir bendrystės jausmo – klaipėdiečiai klausėsi koncerto ir mėgavosi švente, kuri dar kartą sujungė skirtingas kultūras – Lietuvą ir Italiją.
