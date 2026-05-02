Klaipėdoje griausmingai atidarytas sezonas: „Motor Fest“ sutraukė minias

Nuo vidurdienio iki pat pavakarės vykusi šventė pritraukė gausų būrį dalyvių ir žiūrovų – į renginį atvyko ne tik klaipėdiečiai, bet ir svečiai iš Šilutės, Telšių, Mažeikių, Palangos, Kretingos.
Iš viso susirinko apie pusantro tūkstančio dalyvių.
Renginio organizatorius Edmundas Dargis teigė, kad pagrindinis tikslas buvo sujungti skirtingas bendruomenes ir pažymėti šiltojo sezono pradžią.
„Šiuo renginiu norėjome kartu paminėti šiltojo sezono pradžią. Ir tokiu būdu priminti žmonėms, kad reikia gerbti visus eismo dalyvius, esančius kelyje. Taip pat priminti, kad šiltuoju metų sezonu padaugėja motociklų miesto gatvėse, todėl reikia būti budriems ir saugoti vieni kitus“, – pažymėjo organizatorius.
Renginio metu netrūko nei pramogų, nei azarto. Dalyviai galėjo išbandyti jėgas rankų lenkimo varžybose, o technikos mėgėjai – pasiklausyti, kaip skamba skirtingų transporto priemonių duslintuvai.
Buvo apdovanoti garsiausio ir tyliausio motociklo bei automobilio savininkai.
Didelio dėmesio sulaukė ir motociklų paradas, o šeimos su vaikais galėjo pramogauti batutų zonoje ar išbandyti stalo futbolą.
Renginyje netrūko ir maisto – lankytojai galėjo pasivaišinti įvairiais patiekalais.
„Vaizdas tikrai įspūdingas, kai tiek daug motociklų bei automobilių galima pamatyti vienoje vietoje“, – įspūdžiais dalijosi E. Dargis.
„Motor Fest“ dar kartą parodė, kad automobilių ir motociklų kultūra Klaipėdoje gyva ir vienijanti – čia susitinka skirtingi miestai, skirtingos transporto priemonės, bet tokia pati aistra technikai.
