Klaipėdoje – „Mamma Mia!“ atgimimas

Klaipėdiečiai turės išskirtinę galimybę ne tik pasiklausyti grupės „ABBA“ dainų, išverstų į lietuvių kalbą, bet ir išvysti autentišką interpretaciją.
KVMT vadovė Goda Giedraitytė teigė, kad šiuo miuziklu buvo siekiama atliepti ir Klaipėdos žiūrovų lūkesčius, kurie itin gausiai renkasi į visų miuziklų peržiūras. Apie tai byloja akimirksniu išperkami bilietai.
O į „Mamma Mia!“ spektaklį, kuris bus rodomas ne tik šią savaitę, bet ir gegužės 15–16 d., jau beveik neliko bilietų.
„Norėjosi statyti tai, kas yra gera, sena, šiek tiek pamiršta, bet labai gera prisiminti šiais neramiais laikais. Suvedus kertinius elementus, galvoje gimė mintis, kad galbūt laikas Lietuvoje pastatyti „ABBA“ pagrindu sukurtą „Mamma Mia!“. Tikiuosi, kad žiūrovams bus įdomu, patrauklu ir, turint omenyje, kad jau beveik bilietų neturime ir gruodį, tikimės, kad spektaklis bus lankomas ir praturtinantis KVMT repertuarą“, – sakė G. Giedraitytė.
Muzikos vadovas ir dirigentas Vytautas Lukočius akcentavo, kad nemažai iššūkių kelia originalių dainų atlikimas lietuviškai, o ir dainų vertimai nėra pažodiniai, juose ieškoma gilesnių prasmių, metaforų ir subtilių kalbinių niuansų.
„ABBA“ yra labai saugoma. Žinome, kad, pavyzdžiui, televizijoje ar kitur negalima laisvai atlikti jų dainų, nes tai yra uždrausta. Tai yra labai saugomas produktas, ir, ačiū Dievui, jis nėra nudainuotas ar nugrotas. Man „ABBA“ yra kažkas panašaus į „Queen“. Filmas apie Freddie’į Mercury suteikė antrą atgimimą, jam jau išėjus iš šio gyvenimo. Tad manau, kad mes atgimsime ir čia, Klaipėdoje. O tai, kad bilietų beveik nėra, – labai blogai“, – šmaikštavo V. Lukočius.
G. Giedraitytė pridūrė, kad miuziklo „Mamma Mia!“ pastatymo licencija teatrui suteikta trejiems metams.
„Pagal agentūros sąlygas, negalima kartoti nė vieno ankstesnio pastatymo. Tai yra didelis iššūkis kūrėjams, kaip padaryti scenografiją, kostiumus. Turime sukurti visiškai autentišką naują scenografinį sprendinį“, – kalbėjo G. Giedraitytė.
Režisierius Leonardas Charlas Prinsloo pažymėjo, kad statant miuziklą lietuvių kalba kilo iššūkių dėl vertimo, tačiau galutinis rezultatas pradžiugino.
Jis pabrėžė, kad šis miuziklas pasakoja apie draugystę, moterų stiprybę ir nepriklausomybę, o jo centre – moteris Dona, drąsiai kurianti savo gyvenimo kelią.
