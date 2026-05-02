 Klaipėdoje – senovinių automobilių paradas ir paroda Teatro aikštėje

Klaipėdoje – senovinių automobilių paradas ir paroda Teatro aikštėje

2026-05-02 11:53
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos gatvėmis šiandien rieda išskirtiniai automobiliai – mieste vyksta istorinių transporto priemonių paradas „Seni kibirai“. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai galės juos išvysti iš arti ir Teatro aikštėje.

11 valandą prasidėjęs paradas driekiasi per pagrindines miesto gatves: nuo Studlendo per Herkaus Manto, Naujojo Sodo, Sausio 15-osios gatves, Taikos prospektą, Tiltų ir Turgaus gatves iki Teatro aikštės.

Po parado visi automobiliai bus eksponuojami miesto centre – nuo 12 iki 18 valandos Teatro aikštėje vyks istorinių automobilių paroda.

Renginyje dalyvaus Senovinių automobilių asociacijos „Seni kibirai“ nariai, kurie pristatys išskirtinius, kruopščiai išsaugotus ir restauruotus automobilius.

Organizatoriai kviečia klaipėdiečius nepraleisti progos pamatyti automobilių, kurie primena skirtingus istorinius laikotarpius. 

Šiame straipsnyje:
senovinių automobilių paradas
Paroda
Seni kibirai
Teatro aikštė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų