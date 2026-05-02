Klaipėdoje – senovinių automobilių paradas ir paroda Teatro aikštėje

11 valandą prasidėjęs paradas driekiasi per pagrindines miesto gatves: nuo Studlendo per Herkaus Manto, Naujojo Sodo, Sausio 15-osios gatves, Taikos prospektą, Tiltų ir Turgaus gatves iki Teatro aikštės.
Po parado visi automobiliai bus eksponuojami miesto centre – nuo 12 iki 18 valandos Teatro aikštėje vyks istorinių automobilių paroda.
Renginyje dalyvaus Senovinių automobilių asociacijos „Seni kibirai“ nariai, kurie pristatys išskirtinius, kruopščiai išsaugotus ir restauruotus automobilius.
Organizatoriai kviečia klaipėdiečius nepraleisti progos pamatyti automobilių, kurie primena skirtingus istorinius laikotarpius.
