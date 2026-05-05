Klaipėdoje – studijos, jungiančios muziką ir ugdymą

Studentai Klaipėdoje galės rinktis tarp keliolikos smulkesnių specializacijų – fortepijono, styginių, pučiamųjų ir mušamųjų, liaudies instrumentų ir akordeono. Tai reiškia, kad jie galės profesionaliai groti vienu iš muzikos instrumentų, įvaldyti dainavimą ar chorinį dirigavimą ir šalia įgyti pedagogo kvalifikaciją. Toks platus pasirinkimas leis kiekvienam rasti tinkamiausią kelią, augti kaip menininkui ir pedagogui, tapti tuo, kuris ne tik atlieka muziką, bet ir per muziką kuria prasmingą ryšį su žmonėmis.
„Šiuolaikiniame pasaulyje muzikai vis dažniau veikia ne individualiai, o dialoge – su ugdymu, kultūra, bendruomene. Būtent tokią muzikos profesionalo sampratą formuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos studijų specializacija Muzika ir edukacija. Ši specializacija turi aiškią misiją – rengti muzikos atlikėjus ir ugdytojus, kurie muziką paverčia gyvu dialogu ir atveria ją kaip bendravimo, patirties bei bendrystės erdvę. Ji skirta tiems, kurie nori ne tik mokyti, bet ir kurti, telkti, inicijuoti pokyčius ir matyti savo profesiją kaip įvairių veiklų sąveiką“, – sakė Rūta Girdzijauskienė, LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė.
„Visos Lietuvos mokyklose trūksta mokytojų – ne išimtis ir muzikos pedagogai. Ypač sudėtinga situacija muzikos edukacijos srityje yra regionuose – ten labai trūksta muzikos mokytojų! Maža to, atokesni Lietuvos regionai pasigenda ir profesionalių muzikos atlikėjų. Todėl ir sumanėme tokias studijas, kuriose derėtų muzika ir pedagogika“, – apie atnaujintos specializacijos atsiradimą pasakojo LMTA Klaipėdos fakulteto dekanė Loreta Jonavičienė. Pasak jos, šiuolaikinis muzikos mokytojas turi būti įvairiapusiškas, kvalifikuotas savo srities specialistas, ne tik muzikos pedagogas, bet ir atlikėjas, renginių organizatorius ir projektų vykdytojas, turėti sceninės patirties ir gebėti ją perteikti mokiniams. O šiuolaikinis muzikos atlikėjas turėtų turėti pedagoginius, organizacinius įgūdžius. Atnaujinta bakalauro muzikos atlikimo programa sieks atliepti tai, ko šiandien tikimasi iš šiuolaikinio muzikos mokytojo.
Nuo teorijos – į realią klasę
Programa sukurta taip, kad teorija nuolat būtų siejama su praktika. Studijų metu bus nuosekliai derinami muzikos atlikimo dalykai – instrumentas ar balsas, muzikos teorija ir istorija – su ugdymo metodika bei pedagoginėmis kompetencijomis. Reikšmingą vietą užims pedagoginė ir meninė praktika, kur studentai įgis patirties dirbti su skirtingų gebėjimų mokiniais ir pažinti tikrąją muzikos mokymo bei mokymosi kasdienybę. Programoje integruotos gretutinės menų pedagogikos studijos, suteikiančios pedagogo kvalifikaciją.
Kur veda šis diplomas?
Baigę studijas absolventai galės dirbti muzikos mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose bei specialybės mokytojais muzikos mokyklose, neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigose, muzikos edukatoriais ar projektų vadovais edukaciniuose ir kultūriniuose projektuose.
„Programa sąmoningai plečia profesinės veiklos lauką. Profesija čia suvokiama ne kaip darbo vieta, o kaip veiklų tinklas, kuriame persipina muzikavimas, ugdymas, kūryba, bendradarbiavimas ir socialinė atsakomybė. Todėl ir šios programos absolventai bus ne tik muzikos mokytojai, bet tiesiog patirčių kūrėjai“, – sakė profesorė R. Girdzijauskienė. Pasak jos, šiuolaikinė mokykla neatsiejama nuo projektinės veiklos, todėl šios studijos suteiks pagrindą inicijuoti ir įgyvendinti meninius, edukacinius, bendruomeninius bei tarpdisciplininius projektus, dirbti komandoje ir bendradarbiauti su įvairių sričių profesionalais.
Žinias pritaiko dirbdama su vaikais
Judita Matevičiūtė LMTA Klaipėdos fakultetą baigs tik šį birželį – jai dar liko baigiamieji egzaminai. Ji studijuoja muzikos ir edukacijos specializacijoje, kurioje pedagogikos studijos iki šiol buvo gretutinės, jas buvo galima studijuoti kartu su pagrindine specialybe. Judita jau nuo antrojo kurso akademijoje dirba neformaliojo švietimo įstaigoje – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre ji moko vokalo paslapčių.
„Pedagogikos paskaitose įgijau daug vertingų ir įvairiapusių žinių – nuo klasės valdymo bei refleksijos metodų iki praktiškų, nuoširdžių patarimų, kaip elgtis konkrečiose situacijose. Studijų metu įgytas žinias nuolat taikau savo darbe, o praktika, kurią reikėjo atlikti studijuojant, ypač praturtino mano patirtį, nes mokytoja pradėjau dirbti dar antrame kurse“, – patirtimi dalijosi J. Matevičiūtė. Ji džiaugiasi pasirinkusi chorinio dirigavimo specialybę: „Studijos suteikė galimybę diriguoti ansambliui ir kitiems chorams, o visos šios žinios praverčia ir dabar dirbant su vaikais – rodant įstojimus, dinamikos elementus.“
Besidžiaugdama savo studijų kokybe, Judita taip pat pastebi, kad daug kas priklauso ir nuo paties studento: „Šios studijos yra plačios, kokybiškos ir kupinos galimybių – svarbiausia pačiam studentui būti smalsiam ir siekti iš jų pasisemti viską.“
