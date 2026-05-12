 Klaipėdoje tęsiami pripučiamo futbolo maniežo statybos darbai

2026-05-12 11:24
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Klaipėdoje toliau vyksta pripučiamo futbolo maniežo statybos darbai Sportininkų g. 46. Statybvietė jau aptverta tvora, baigti žemės kasimo darbai, įrengti futbolo aikštės drenažo tinklai.

Klaipėdoje tęsiami pripučiamo futbolo maniežo statybos darbai / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Šiuo metu taip pat intensyviai vykdomas aikštės pagrindų įrengimas – jau atlikta apie 70 proc. numatytų darbų. Šią savaitę rangovai planuoja pradėti atraminės sienelės įrengimą.

„Projektas juda į priekį, statybos vyksta sparčiai, o kiekvienas etapas priartina prie tikslo – erdvės, kurioje Klaipėdos vaikai, jaunimas ir futbolo bendruomenė galės sportuoti visus metus, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tai investicija į miesto sporto infrastruktūrą ir jaunimo užimtumą“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Įgyvendinus projektą, mieste atsiras moderni dirbtinės dangos futbolo aikštė su pripučiamu slėginiu kupolu, kuris leis sportininkams treniruotis ir rengti varžybas visus metus, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

Bendra projekto vertė siekia apie 3 mln. eurų, darbus atlieka UAB „Agorta“. Manieže taip pat bus įrengtos persirengimo ir buitinės patalpos, apšvietimas bei visa sportinei veiklai reikalinga infrastruktūra.

