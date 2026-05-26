Klaipėdos Atgimimo aikštėje atnaujinami darbai: istoriniai sluoksniai bus išsaugoti

„Pasirinkome subalansuotą kelią – sutvarkyti aikštę taip, kad ji taptų pilnaverte miesto erdve žmonėms. Atgimimo aikštės ateitis Klaipėdai yra per daug svarbi, kad liktų neapibrėžta ar amžiams įstrigusi tarp skirtingų scenarijų“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Pasak A. Vaitkaus, žinia klaipėdiečiams aiški – nueitas ilgas kelias, atsakyta daug svarbių klausimų, kurių iš anksto niekas negalėjo numatyti, nes buvusiai valdžiai rengiant projektą nebuvo atlikti išsamūs archeologiniai tyrinėjimai, tačiau rankų nenuleidžiame ir Atgimimo aikštė bus sutvarkyta. Nuo pirminės Atgimimo aikštės galimybių studijos praėjo jau daugiau nei dešimtmetis – atėjo laikas realiam projekto įgyvendinimui.
Prasideda tolesnis darbų etapas – artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai. Kultūros paveldo departamento sudaryta pirmoji vertinimo taryba nusprendė, kad šias vertybes reikia saugoti in situ, t. y. paliekant jų radimo vietoje. Struktūros, kurios buvo pripažintos vertingosiomis kaip visuma, bus išsaugomos pagal parengtą ir su Kultūros paveldo departamentu suderintą tvarkybos darbų projektą. Projekto rengėjai – savo srities profesionalai, aiškiai ir detaliai nurodę, kokias technines priemones reikalinga naudoti, kad struktūrų užpylimas būtų atliktas maksimaliai jas išsaugant ateities kartoms.
Aikštės rekonstrukciją atitinkamai planuojama atlikti tik antžeminėje dalyje, kurioje architektūrinės idėjos ir projektas keisis tik tiek, kiek techniškai jis buvo susijęs su požemine projekto dalimi – parkingo įvažiavimai bei išvažiavimai, lifto bei laiptinių vietos funkciškai taps aikštės grindiniais. Elementai, kurie buvo numatyti požeminei daliai, bus keičiami funkciniu aikštės plotu. Tokiu būdu derinamas kultūros paveldo išsaugojimas ir viešosios erdvės atnaujinimas.
Dėl pasikeitusių darbų apimčių – rekonstruojant tik antžeminę dalį, rangos darbams artimiausiu metu bus skelbiamas naujas viešųjų pirkimų konkursas. Įgyvendinus projektą, miesto centre atsiras atnaujinta, šiuolaikiška ir visuomenės poreikiams pritaikyta viešoji erdvė.
„Šis projektas Klaipėdai yra svarbus ne tik kaip infrastruktūros objektas. Tai miesto centro erdvė, kuri turi būti gyva, patogi žmonėms ir reprezentuojanti miestą. Todėl nuosekliai judame į priekį ir imamės konkrečių veiksmų, kad Atgimimo aikštė būtų užbaigta“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Projektas buvo patvirtintas su požemine dalimi. Lygiagrečiai bus atliekamos projekto korektūros, kurios susijusios su parkingo ir jo priklausiniais išėmimu iš projektinės dokumentacijos. Iš esmės antžeminė dalis lieka nepakitusi.
Šiandien Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad Atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri buvo paskelbta dėl čia rastų sprogmenų. Šiuo metu visi rasti sprogmenys yra išvežti ir neutralizuoti, atveriama galimybė vykdyti aikštėje rastų istorinių struktūrų apsaugojimo darbus ir tęsti rekonstrukciją. Pasak mero, nors sprogmenų paieškos ir neutralizavimo darbai nebuvo iš anksto numatyti ir planuoti bei gerokai apsunkino projekto eigą, šiandien galima pasidžiaugti, kad teritorija miesto centre yra išvalyta ir klaipėdiečiai gali jaustis saugiau.
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