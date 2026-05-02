Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina Motinos dienos proga

Brangios mamos,
kiekvieno žmogaus kelias, kiekvienas pasiektas laimėjimas prasideda nuo Jūsų šilumos ir išminties. Jūsų rūpestis, vertybės ir perduodamos gyvenimo pamokos kuria šeimas, o kartu ir visą mūsų bendruomenę, kurioje gera augti, gyventi ir tikėti ateitimi.
Motinos diena – graži proga padėkoti už tai, kas dažnai lieka nepastebėta – bemieges naktis, padrąsinantį žvilgsnį, tylų tikėjimą net tada, kai pritrūksta tikėjimo savimi. Šią dieną su pagarba prisiminkime ir tas mamas, kurių jau nebėra tarp mūsų – jų meilė išlieka gyva mūsų širdyse.
Linkiu, kad ne tik šią dieną, bet ir kasdienybėje pajustumėte tiek pat šilumos, kiek jos nuolat dovanojate kitiems. Tegul Jūsų namuose netrūksta džiugesio ir dėkingumo žodžių, o širdyse – pasididžiavimo savo vaikais ir jų nueitu keliu.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus
