 Iš Klaipėdos rajono į prezidentūrą iškeliavo 35 rankų darbo žaisliukai

Iš Klaipėdos rajono į prezidentūrą iškeliavo 35 rankų darbo žaisliukai

2025-11-20 11:22
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Kalėdų laukimas šiemet ypač kūrybiškas – Klaipėdos rajono įstaigos prisijungė prie Lietuvos pirmosios ponios Dianos Nausėdienės inicijuotos akcijos ir sukūrė išminties bei žinių simboliais tapusius vilnos žaisliukus prezidentūros kalėdinei eglutei.

Šiemet visos Lietuvos bendruomenės buvo pakviestos velti apuokus, pelėdas ir knygeles – šiltus, prasmingus simbolius, kviečiančius prisiminti išmintį, kūrybą, žinias ir bendrystę. Klaipėdos rajone prie iniciatyvos prisijungė Ketvergių ir Kretingalės pagrindinės mokyklos, Gargždų lopšeliai-darželiai „Saulutė“, „Naminukas“, „Ąžuoliukas“, Gargždų socialinių paslaugų centras ir VšĮ „Revilita“.

Vieni iš akcijos dalyvių – Ketvergių pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su mokytoja Rasa Jurgaitiene – vyks ir į Kalėdų eglės įžiebimo šventę Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose. Čia jie stebės „Raganiukės teatro“ kalėdinę muzikinę komediją „Kalėdų Senis ir Besmegenis“, o vakaro pabaigoje sulauks ir kalėdinio siurprizo.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajonas
kalėdiniai žaisliukai
Dianos Nausėdienės iniciatyva
Prezidentūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų