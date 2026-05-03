Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina Motinos dienos proga

Mielos mamos, močiutės,
jūsų rankose telpa rūpestis, kantrybė, stiprybė ir begalinė meilė. Esate žmonės, kurie kuria namų šilumą, augina, palaiko ir įkvepia.
Motinos diena – graži proga sustoti ir iš širdies padėkoti. Už buvimą šalia, už supratimą be žodžių, už mažus, bet labai svarbius dalykus, ir už tikėjimą, kuris mus lydi per visą gyvenimą.
Linkiu, kad ši diena būtų kupina dėmesio, šilumos ir nuoširdžių apkabinimų. Raskite laiko sau, rūpinkitės savimi, būkite sveikos ir laimingos.
Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas
