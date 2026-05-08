Ryškus impulsas verslams
Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus Algio Latako, Jurbarko uostas yra tarsi Klaipėdos uosto tąsa Nemune, jungianti didžiausią mūsų šalies logistikos ir transporto mazgą su žemynine Lietuvos dalimi.
„Šis uostas turi potencialo tapti svarbiu multimodalinės transporto sistemos tašku, pasiūlysiančiu alternatyvą sausumos transportui, prisidėsiančiu prie žaliųjų tikslų įgyvendinimo, kursiančiu darbo vietas ir trauksiančiu investicijas. Neabejojame, kad šis projektas gali tapti ryškiu impulsu viso regiono verslams, todėl jau dabar atkreipiame jų dėmesį ir kviečiame Jurbarko uostą įtraukti į savo logistines grandines“, – teigė A. Latakas.
Klaipėdos uosto direkcijos ir Jurbarko rajono savivaldybės surengta verslo konferencija „Jurbarko uosto vystymas: galimybės regiono ekonomikai ir verslui“ subūrė visas su projektu susijusias šalis – vyko dialogas tarp projekto vystytojų, regione veikiančių verslų ir savivaldos atstovų.
Užtikrins alternatyvas
Renginyje pasidalinta įžvalgomis apie išvystyti planuojamo Jurbarko uosto potencialą, jo reikšmę pramonės bei ekonomikos plėtrai.
„Neabejoju mūsų gražiu rezultatu tiek mums, tiek kolegoms iš Šakių, kurie taip pat vysto savo uostą. Tikrai netrukus turėsime gražų regioninį rezultatą“, – kalbėjo Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius.
Projektui iš svarstymų fazės pereinant į planavimo ir realių veiksmų etapą, siekiama verslo bendruomenę išsamiai supažindinti su atsirasiančia nauja infrastruktūra, užtikrinsiančia naujas ir patogias krovinių gabenimo alternatyvas, galimybes investuoti ar auginti verslą.
Tikrai netrukus turėsime gražų regioninį rezultatą.
Investuos milijoną eurų
Šiuo metu pagreitį įgauna Jurbarko uosto projektavimo darbai. Projektinius pasiūlymus rengia Klaipėdos uosto direkcijos skelbtą projektavimo konkursą laimėjusi įmonė „Kordonas“.
Numatoma, kad naujai projektuojama krantinė bus 384 m ilgio, o apie 210 m bus pritaikyti krovos darbams.
Sklype prie krantinės turės būti suprojektuoti 5–6 grūdų saugojimo bokštai, svarstyklės, elevatorius, transporteriai ir kita numatomai veiklai reikalinga infrastruktūra.
Jurbarko uostą ketinama paversti moderniu upiniu uostu, siūlančiu patrauklias ir patogias sąlygas transporto, logistikos įmonėms.
Klaipėdos uosto direkcija Jurbarko uoste įžvelgia grūdų krovos ir sandėliavimo galimybes.
Klaipėdos uosto direkcija su Jurbarko rajono savivaldybe krantinės nuomos sutartį pasirašė praėjusių metų rugpjūtį, po mažiau nei mėnesio perduotas ir greta krantinės esantis žemės sklypas.
Uosto direkcija, įgijusi teisę į žemės plotą, pakankamą Jurbarko uosto krovos infrastruktūrai ar suprastruktūrai išvystyti, įsipareigojo per trejus metus investuoti ne mažiau kaip 1 mln. eurų.
Naujausi komentarai