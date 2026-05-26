KRATC kviečia klaipėdiečius į išskirtinę patirtį – atvirų durų dieną Dumpių regioniniame sąvartyne!

Kas jūsų laukia?
– Nemokamas nuvežimas ir parvežimas patogiu autobusu
– Įdomi ekskursija po atliekų rūšiavimo įrenginius
– Galimybė apžiūrėti sąvartyną „iš vidaus“
– Aiškus ir suprantamas pasakojimas apie viso regiono atliekų tvarkymo sistemą
Išvykimo laikai:
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00
Išvykimo vieta:
Autobusai Jūsų lauks „Medienos“ autobusų stotelėje (Garažų g., šalia „Klaipėdos medienos“ administracijos pastato). Į šią stotelę patogu atvykti miesto maršrutiniais autobusais Nr. 10 ir 19.
Ekskursijos trukmė: apie 1,5 valandos
Būtina registracija tel. +370 800 13344 (darbo valandomis)
Vietų skaičius ribotas – registracija stabdoma joms pasibaigus.
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