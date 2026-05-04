Kretinga nepritaria Sveikatos apsaugos ministerijos planuojamiems pokyčiams

Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus teigimu, pirmiausia yra neaiškūs ir nepagrįsti kriterijai, kuriais vadovaujantis ministerija parengė savo siūlymus.
„Pavyzdžiui, visiškai neaišku, kodėl pasirinktas 40 tūkst. gyventojų kriterijus. Mat savivaldybių, kurios turi tik šiek tiek mažesnį, nei nurodytas, gyventojų skaičių (Kretingos rajono savivaldybėje 2026 m. sausio 1 d. buvo 39,3 tūkst. deklaruotų gyventojų), ligoninės praranda galimybę teikti paslaugas, nors kai kurių kitų savivaldybių, turinčių daug mažiau gyventojų, bet esančių regiono centrais, gydymo įstaigos dėl regiono centro statuso paslaugas teikti galės ir dar gaus papildomų PSDF lėšų, – sakė A. Kalnius. – Dirbtinai nustatytas ir stacionarinių vaikų ligų profilių atvejų skaičiaus kriterijus – 1 100. Realiai jį pasiekti rajono ligoninėms yra neįmanoma. Pavyzdžiui, Kretingos ligoninėje prieš daug metų, kai vaikų ligų skyrius dar turėjo 40 lovų, per metus vidutiniškai gydyta 900 vaikų. Dabar turima 10 lovų ir pernai gydyti 347 vaikai.“
Meras pažymėjo, kad stacionarinių vaikų ligų paslaugų įkainiai nebuvo didinti ilgą laiką, todėl jie paprasčiausiai nebeatitinka realių kaštų, o skyriai dirba nuostolingai.
„Šiandien savivaldybės ir taip nuolat sprendžia sistemines Lietuvos problemas, prisidėdamos savo lėšomis pritraukiant pedagogus, išlaikant gimnazijų klases mažesniuose miesteliuose, skatinant policijos darbuotojus, prisidedant prie medikų pritraukimo ir atlyginimų didinimo, investicijoms į gydymo ir kitų pastatų remontus. Dabar jau siūloma prisidėti ir prie ligoninės skyrių išlaikymo, nors šie kaštai turėtų būti dengiami PSDF lėšomis“, – teigė A. Kalnius.
Beje, pasak mero, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, savivaldybių lėšos gali būti skiriamos tik tos savivaldybės gyventojams, todėl kyla teisinis neaiškumas dėl gydymo paslaugų finansavimo savivaldybių lėšomis, nes sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems Lietuvos gyventojams, užtikrinant jų teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatsižvelgiant, kur jų deklaruota gyvenamoji vieta.
„Kretingos rajono demografinė situacija kinta nežymiai, o VšĮ Kretingos ligoninės paslaugų apimtys didėja, užtikrinama aukščiausia paslaugų kokybė, todėl siūlomi ribojimai ar paslaugų atsisakymas neigiamai paveiks paslaugų prieinamumą gyventojams ir regiono sveikatos sistemos stabilumą, o tai prieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms: „Užtikrinsime kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų ir gydymo prieinamumą. Sukursime bendrą sistemą, užtikrinančią galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir gydymą“, „naikinsime regionų netolygumus“, – pažymėjo A. Kalnius.
