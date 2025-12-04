 Kretingos muziejaus projektui – Lietuvos kultūros tarybos finansavimas

2025-12-04 17:14
Kretingos r. savivaldybės inf.

Lietuvos kultūros taryba aštuonioms kultūros programoms 2026 m. skyrė 2,84 mln. eurų finansavimą. Lėšų skirta 171 projektui, tarp kurių – Kretingos muziejaus projektas „Grafų Tiškevičių relikvijų restauravimas“.

Kretingos muziejaus projektui – Lietuvos kultūros tarybos finansavimas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Muziejaus projektui iš „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ programos skirta 9 000 eurų. Pagal šią programą iš viso finansuojami 39 projektai, kuriems bendrai skirta 420 tūkst. eurų.

Be programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“, Lietuvos kultūros taryba finansavimą skiria dar septynioms – „Tinklaveika“, „Profesionaliojo scenos meno sklaida“, „Mėgėjų meno renginiai“, „Menas žmogaus gerovei“, „Ugdymas kultūra“, „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“, „Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas“.

