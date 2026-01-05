 Kretingos rajono mokyklose dvi dienas vyks nuotolinis mokymas

Dėl sudėtingų oro sąlygų pirmadienį ir antradienį (sausio 5–6 d.) pamokos Kretingos rajono savivadybės bendrojo ugdymo mokyklose vyks nuotoliniu būdu.

Kretingos rajono mokyklose dvi dienas vyks nuotolinis mokymas / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

