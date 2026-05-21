Kristupas Vaitiekūnas: ateitis atrodo šviesesnė

Realūs pokyčiai regione
Susitikimo metu pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie realių pokyčių Klaipėdos regione, stiprina vietos verslo konkurencingumą ir spartina investicinių projektų įgyvendinimą.
Regionai, anot ministro, patys susidėlioja prioritetus, kam ketina panaudoti tuos pinigus, paprastai tai yra socialinis būstas, vandentvarka ir slėptuvės.
„Be to, pradėjo veikti nacionalinis plėtros bankas ILTE, kuris taip pat prisidės prie regionų plėtros. Pirmoji šio banko priemonė buvo parama ūkininkams, ji susijusi su dabartine geopolitine krize ir pabrangusiomis trąšomis. Taip pat planuojamos paramos priemonės verslui ir lėšos, skirtos regionų plėtrai. Manau, kad turint ne tik ES paramą, bet ir galimybę pigiai pasiskolinti, regiono ateitis atrodo šviesesnė“, – kalbėjo finansų ministras K. Vaitiekūnas.
Jis patikino, kad taip pat ruošiamasi ir aktyviai deramasi dėl naujo ES investicijų periodo (2028–2034 m.) finansavimo.
Manau, geras požiūris, kai pirmoje vietoje yra žmogus.
Prioritetas – miesto žmonės
Viešnagės metu K. Vaitiekūnas akcentavo Klaipėdos uosto svarbą, kuriam numatytos išskirtinės investicijos.
„Šiuo metu kaip tik nagrinėjame du projektus ILTE rėmuose, nedaug galiu atskleisti, nes projektai yra analizės stadijoje. Vienas tų projektų susijęs su uosto plėtra, o kitas – kiek mažesnis. Ir jei šie projektai išjudės, matysime, ko vertas mūsų plėtros bankas“, – teigė finansų ministras.
Pasak K. Vaitiekūno, Klaipėda yra prioritetinis miestas, ir visi supranta jo logistikos svarbą, bet šiuo atveju labai svarbūs ir čia gyvenantys bei dirbantys žmonės.
„Tai yra trečias pagal dydį šalies miestas, čia gyvena 160 tūkst. žmonių. Todėl, kiek mačiau, būtent Klaipėdoje didžiausia lėšų dalis bus investuojama į žmones, į jų socialinius poreikius – tai ir būstų atnaujinimas, ligoninių sutvarkymas, švietimas. Manau, geras požiūris, kai pirmoje vietoje yra žmogus“, – pabrėžė K. Vaitiekūnas.
Nepaisant to, kad klaipėdiečių dabar yra padaugėję, gyventojų skaičiaus svyravimas uostamiestyje yra nuolatinis reiškinys.
Lietuva turi rezervą
Anot ministro, klausimas, kaip dar daugiau žmonių pritraukti į Klaipėdą, nėra toks paprastas.
„Šalyje gimstamumas pasiekė rekordines žemumas, o žinant pasaulinę praktiką ir visas programas, kurios skatina gimstamumą, tų sėkmės pavyzdžių nėra taip daug. Bet Lietuva turi rezervą, į kurį gali orientuotis, tai yra į žmones, kurie kažkada išvyko iš Lietuvos. Ir dabar jau pastebime tą tendenciją, kad jų šiek tiek daugiau grįžta, negu išvažiuoja ir, manau, kad į tai reikėtų orientuotis, nes tai svarbu, nes tai yra mūsų žmonės – lietuviškai mąstantys, lietuviškai šnekantys ir lietuviškai gyvenantys“, – akcentavo finansų ministras.
K. Vaitiekūno teigimu, labai svarbios šiuo atveju yra savivaldybių pastangos šiuos žmones pritraukti atgal į Lietuvą, užtikrinant socialinę aplinką, galimybę dirbti ir patiems susikurti darbo vietą.
„Manau, kad turėtume į tai žiūrėti lanksčiai, būti atviresni ir daugiau pasitikėti žmonėmis, tuomet ir žmonės daugiau pasitikės mumis“, – pabrėžė ministras.
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