Mamos dienos mugė įsibėgėjo: klaipėdiečius vilioja ne tik dovanos, bet ir kainos

Mugėje galima rasti kone viską – nuo rankų darbo papuošalų ir aksesuarų iki maisto produktų.
Didžiausias dėmesys, kaip įprasta, krypsta į maisto zoną, kur driekiasi eilės prie mėsos gaminių. Čia siūloma šaltai rūkyta kaimiška nugarinė kainuoja apie 14 eurų už kilogramą, karštai rūkyta kumpinė dešra – apie 11,90 euro. Kaimiški šonkauliai daugelyje vietų kainuoja apie 7,90 euro už kilogramą, o šoninė – apie 12,90 euro.
Pirkėjus vilioja ir vietoje kepami rūkyti viščiukai.
Daržovių ir vaisių kainos taip pat įvairios – kilogramas paprikų kainuoja apie 2,80 euro, pievagrybių – apie 3,80 euro, agurkų – nuo trijų eurų. Ryšulėlis ridikėlių – apie vieną eurą, o vynuogės kainuoja nuo 6 eurų už kilogramą. Apelsinai – apie tris eurus.
Didelio susidomėjimo sulaukia ir braškės – jų kaina mugėje svyruoja nuo maždaug 5,50 euro už kilogramą ir daugiau, priklausomai nuo prekybininko.
Be maisto produktų, mugėje gausu ir rankų darbo dirbinių – papuošalų, rankinių, šalikų, įvairių aksesuarų.
Nors tokių gaminių kainos dažniausiai aukštesnės, pirkėjų tai neatbaido – artėjant Motinos dienai, žmonės ieško išskirtinių dovanų.
Prekybininkai siūlo ir medų, prieskonius, arbatas, natūralią kosmetiką bei įvairius skanėstus – nuo pyragų iki rytietiškų saldumynų.
Nors tai tik pirmoji mugės diena, akivaizdu – susidomėjimas didelis. Klaipėdiečiai noriai vaikšto tarp prekystalių, ragauja bei lygina kainas.
Mamos dienos mugė Naujajame turguje vyks ir gegužės 2 d. nuo 9 iki 17 val.
Naujausi komentarai