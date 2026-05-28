Miesto gatvėse – lauktų pokyčių metas

Apie pokyčius uostamiestyje savo feisbuko paskyroje pasidalijo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Minijos gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo darbai sparčiai juda į priekį. Dedame visas pastangas, kad klaipėdiečiai ir miesto svečiai jau šią vasarą galėtų naudotis naujais takais. Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami ruože nuo Baltijos prospekto iki Sausio 15-osios gatvės, taip pat Pilies g. ruože – iki Priešpilio gatvės. Arčiau Baltijos prospekto darbai jau artėja pabaigos link, o šiuo metu didžiausios pajėgos sutelktos arčiausiai centrinės miesto dalies, iki Priešpilio gatvės esančiam ruožui. Siekiame, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti jau iki Jūros šventės“, – akcentavo A. Vaitkus.
Pasak mero, įgyvendinus visą projektą, Minijos gatvėje iš viso bus įrengta daugiau nei du kilometrai pėsčiųjų ir dviračių takų, suoliukai, dviračių stovai, atnaujinti viešojo transporto stotelių paviljonai, apsauginės tvorelės, apšvietimas. Takai bus pritaikyti žmonėms su negalia.
„Darbai sparčiai juda ir Naikupės gatvėje. Ruože tarp Minijos ir Žalgirio gatvių atnaujinami šaligatviai, bus įrengtos ir 64 vietos automobiliams. Kad reikia sutvarkyti šį ruožą, išgirdome susitikimų metu iš gyventojų, kurie to prašė ne vieną kartą. Šis gatvės ruožas jau ilgą laiką kėlė nepatogumų tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, todėl pokyčiai čia buvo būtini“, – neabejojo Klaipėdos vadovas.
A. Vaitkaus teigimu, po šaligatvių remonto planuojamas ir naujo asfalto padengimas.
„Nuosekliai tvarkome miestą, ypač daug dėmesio skiriant toms vietoms, kur pokyčių reikia labiausiai. Siekiame, kad Klaipėda būtų ne tik gražesnė, bet ir patogesnė kiekvienam kasdien čia gyvenančiam, dirbančiam ar atvykstančiam žmogui“, – pažymėjo A. Vaitkus.
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