Mokant už mašinos stovą svarbu neapsirikti

Rado lapelį
Tą savaitgalį automobilių aikštelė prie piliavietės buvo pilna. Rasti laisvą vietą buvo nelengva. Klaipėdietis rado tarpelį, įvairavo į jį mašiną, įsijungė programėlę ir ramiai nuėjo mėgautis nemokamais muziejų nakties renginiais.
Po poros valandų grįžęs prie savo automobilio žmogus pamatė už valytuvo užkištą lapelį. Tai buvo pranešimas, kad jis nesumokėjo už mašinos stovėjimą mokamoje aikštelėje.
Tokių lapelių vyras pamatė ir ant kitų automobilių priekinių langų.
„Labai nustebau. Mano rankoje buvo telefonas su veikiančia programėle, bet tuo pačiu metu buvau informuotas, kad turiu sumokėti aštuonis kartus didesnį mokestį. Padariau momentinę telefono ekrano kopiją, kurioje akivaizdžiai matėsi, kad programėlė veikė. Nusprendžiau pirmadienį pasiaiškinti, kaip tai atsitiko“, – pasakojo klaipėdietis.
Per klaidą sumoka už kitą
Pasirodo, vyras neatkreipė dėmesio, kad „Unipark“ programėlėje buvo pasižymėjęs ne savo automobilio numerį, o draugo, su kuriuo prieš kelias dienas buvo susitikęs ir iš savo telefono norėjo sumokėti už jo automobilio stovėjimą.
Kaskart įsijungdamas programėlę jis tikino nežiūrintis, koks valstybinis numeris pažymėtas. Tiesiog žmogui pritrūko atidumo ir patirties.
„Viena dažnesnių žmogiškųjų klaidų mokant už automobilio stovėjimą per programėles – per skubėjimą neteisingai suvedamas automobilio valstybinis numeris ar apmokamas kito, dažniausiai programėlėje išsaugoto, automobilio stovėjimas ar pasirenkama neteisinga zona. Norint išvengti šių nesusipratimų, visada rekomenduojame prieš tvirtinant mokėjimą atidžiai patikrinti programėlėje rodomą automobilio numerį ir stovėjimo zoną“, – paaiškino viešosios įmonės „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovai.
Pataria ieškoti įrodymų
Pastebėjus, kad sumokėta už kitą automobilį ar neteisingą zoną, rekomenduojama nedelsiant nutraukti mokėjimą ir programėlėje suvesti teisingus duomenis.
Pasirodo, kontrolierius sistemoje mato tik tuos automobilių numerius, už kuriuos mokėjimas aktyvuotas.
Pareiga mokėti rinkliavą neatsiranda, jeigu vairuotojas kreipiasi į „Keleivinį transportą“ ir pateikia įrodymus, iš kurių galima nustatyti tikslią tos transporto priemonės stovėjimo vietą ir laiką, už kurią sumokėta. Tokiais įrodymais gali tapti nuotraukos, vaizdo įrašai ar kita medžiaga, patvirtinanti automobilio buvimo vietą tuo metu.
Tačiau dažniausiai žmonės neturi tokių įrodymų. Todėl naudojantis programėle verta neskubant įsitikinti, kad mokėti rengiamasi būtent už tą mašiną, kuria žmogus atvažiavo į mokamą aikštelę.
Klaidų būna įvairių
Jeigu automobilis, už kurį per klaidą sumokėta, yra išregistruotas ir eisme nedalyvauja, nurodymas sumokėti „bausmės“ mokestį panaikinamas.
Taip dažniausiai atsitinka, kai žmogus dar nepardavęs seno automobilio įsigyja kitą, o programėlėje šio duomenys vis dar yra išlikę.
Rinkliavos pranešimai dažniausiai paliekami, kai nustatoma, kad nėra sumokėta už stovėjimą ar kad daugiau nei 10 minučių pasibaigęs apmokėtas laikas.
Didesnį stovos mokestį teks sumokėti, jei sumokėta už pigesnę zoną nei stovi automobilis arba automobilis pastatytas už turimo leidimo galiojimo ribų.
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