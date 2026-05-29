 Muzika subūrė skirtingų kartų klaipėdiečius

Muzika subūrė skirtingų kartų klaipėdiečius

2026-05-29 20:16
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje Kaimynų diena šiemet buvo paminėta ypatingai – miestiečius ir miesto svečius suvienijo muzika bei bendrystė.

Prie Kultūros fabriko surengtas vienos dienos choras subūrė gausų būrį įvairaus amžiaus žmonių – nuo vaikų iki senjorų.

Į renginį susirinkę klaipėdiečiai kartu dainavo gerai žinomas dainas, bendravo ir kūrė jaukią šventinę atmosferą.

Klaudijos Audickaitės nuotr.

Iniciatyvą organizavo Klaipėdos kultūros fabrikas kartu su Pajūrio choru, kuris ir subūrė vienos dienos chorą. 

Renginio metu netrūko šypsenų, geros nuotaikos bei bendruomeniškumo jausmo. Organizatoriai džiaugėsi, kad prie iniciatyvos prisijungė tiek daug žmonių, panorusių bent vienam vakarui tapti didelio miesto choro dalimi.

Europos Kaimynų diena kasmet minima siekiant stiprinti bendruomeniškumą, skatinti žmones daugiau bendrauti ir kurti artimesnius ryšius su aplinkiniais.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Kaimynų diena
Kultūros fabrikas
Pajūrio choras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų