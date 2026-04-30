Naujoje gatvėje – pavojinga duobė

Klaipėdos rytiniame pakraštyje bendrovė „Gaudesta“ stato naują kvartalą, kuris skambiai vadinasi „Bachmano žemė“, čia atsirado ir naujos gatvės.
Atokiau gyvenantys klaipėdiečiai gal nėra nė girdėję tokios Eitkūnų gatvės, o čia būstus įsigiję naujakuriai puikiai ją žino, ypač įsiminė nuo šių metų žiemos, kai pratrūko vamzdis ir dėl šios avarijos susidarė nemenka bala, o trinkelėmis išklotas gatvės ruožas ties 24–30 numeriais pažymėtais šios gatvės namais įgriuvo.
Gyventojai tikino, kad ši avarija įvyko vasario pabaigoje, po to pusė kelio buvo iškasta arba, kaip vizualiai atrodo, dalis kelio ruožo yra įgriuvusi.
Ten, kur susidarė duobė, važiuoti ir eiti tapo pavojinga, pasak žmonių, duobės gylis gali siekti metrą.
„Jokių tinkamų apsauginių tvorų, ženklų ar greičio apribojimų neįrengta. Nuo avarijos iki šiol remonto darbai nebuvo ir nėra pradėti vykdyti. Važiuodami šiuo keliu miesto gyventojai ir svečiai rizikuoja įkristi į duobę. Aplenkdami šią duobę automobiliai pradėjo važiuoti šaligatviu, o juk tai – tikras pavojus pėstiesiems. Jau pradėjo irti šaligatvio danga, ir čia gali atsiverti duobė, pavojus bus dar didesnis. Užvažiuodami ant pėsčiųjų tako vairuotojai įvažiuoja į privačias valdas, o tai tikrai yra nepriimtina“, – teigė gyventojai, piktinęsi, kad kvartalo vystytojai nepasirūpino įrengti apsauginių užtvarų, greičio ribojimo ženklų, kurie iš tolo leistų suprasti, kad priekyje – pavojingai sugadintas kelias.
Apie šią situaciją papasakoję žmonės piktinosi nesikeičiančia situacija ir teigė, kad bendrovės „Gaudesta“ atstovai apie problemą buvo ne kartą informuoti, ši žinia pasiekė ir Klaipėdos savivaldybę.
Valdininkai raštu informavo, kad gatvė vis dar neperduota savivaldybei, o kvartalo statytojas buvo įspėtas dėl susidariusios padėties.
„Situacija blogėja kiekvieną dieną, tačiau niekas nieko nedaro ir atsakomybės nenori prisiimti. Ar verta laukti, kol atsitiks nelaimingas atsitikimas?“ – klausė gyventojai.
Bendrovės „Gaudesta“ direktorius Kęstutis Gaudėšius telefonu patikino, kad gatvės remontas jau pradėtas antradienį, avarijos pasekmės bus likviduotos maždaug per porą savaičių.
