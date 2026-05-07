Naujoje klasėje – ir simuliacijos

Edukacinės veiklos bus orientuotos į realias situacijas, pasitelkiant interaktyvias priemones, praktinius užsiėmimus ir simuliacijas, leidžiančias geriau suprasti galimas grėsmes ir efektyvius jų valdymo būdus.
Didelis dėmesys skiriamas pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms – nuo pirmųjų veiksmų kilus gaisrui ar kitai nelaimei iki gebėjimo tinkamai reaguoti stichinių ar technologinių incidentų metu.
Lankytojai turės galimybę išmokti pagrindinių savisaugos principų, susipažinti su evakuacijos tvarka, saugaus elgesio rekomendacijomis.
KPGV edukacinėje klasėje taip pat pristatoma ugniagesio gelbėtojo profesija – jos reikšmė visuomenei, kasdieniai iššūkiai ir atsakomybės.
Tai ne tik padės geriau suprasti šios profesijos svarbą, bet ir gali paskatinti jaunimą rinktis šią visuomenei reikalingą karjeros kryptį.
Tikimasi, kad ši erdvė taps svarbiu bendruomenės traukos centru, skatinančiu atsakingą požiūrį į saugumą, stiprinančiu gyventojų pasirengimą ir prisidedančiu prie saugesnės aplinkos kūrimo visame Klaipėdos mieste.
