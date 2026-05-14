Neįprasta situacija: vairuotojui kelią užtvėrė jaunimas

Debreceno gatvėje vairuotojui kelią užstojo grupė paauglių, kurie, anot liudininkų, tyčia elgėsi provokuojančiai ir neleido automobiliui važiuoti.
Apie incidentą viešai pasidalijo viena klaipėdietė.
Moteris teigė, kad situacija ją ne tik nustebino, bet ir privertė sunerimti.
„Mano draugas bandė parkuoti automobilį, tačiau jam kelią tyčia užstojo grupė paauglių. Jie stovėjo taip, kad nebuvo įmanoma nei įvažiuoti, nei manevruoti. Situacija atrodė sąmoningai provokuojama, elgesys – nepagarbus ir pavojingas tiek vairuotojui, tiek patiems vaikams“, – pasakojo įvykio liudininkė, pasidalijusi vaizdo įrašu.
Įraše matyti, kaip kelią užstoję paaugliai susėdo kone kelio viduryje. Tarp jaunuolių – ne tik vaikinai, bet ir viena mergina.
Pasak klaipėdietės, tokie poelgiai gali baigtis labai skaudžiai, nes kiemuose vairuotojai ne visuomet gali numatyti netikėtus vaikų ar paauglių veiksmus.
„Norisi atkreipti dėmesį, kad tokie dalykai gali baigtis nelaime“, – pažymėjo klaipėdietė.
Gyventojai pastebi, kad daugiabučių kiemuose vis dažniau kyla konfliktinių situacijų tarp vairuotojų ir jaunuolių.
Klaipėdiečiai ragina tėvus daugiau kalbėtis su vaikais apie saugumą ir atsakomybę, nes net iš pažiūros nekaltas pokštas gali baigtis nelaime.
(be temos)