 Neįprasta situacija: vairuotojui kelią užtvėrė jaunimas

Neįprasta situacija: vairuotojui kelią užtvėrė jaunimas

2026-05-14 12:59
Klaudija Audickaitė

Įprastas bandymas pasistatyti automobilį netikėtai virto nemalonia situacija. Vairuotojas liko be žado – kelią tyčia užtvėrė būrys jaunuolių.

Trukdė: automobilį statęs vyras susidūrė su netikėta kliūtimi – kelią užstojo paaugliai.
Trukdė: automobilį statęs vyras susidūrė su netikėta kliūtimi – kelią užstojo paaugliai. / Ekrano nuotr.

Debreceno gatvėje vairuotojui kelią užstojo grupė paauglių, kurie, anot liudininkų, tyčia elgėsi provokuojančiai ir neleido automobiliui važiuoti.

Apie incidentą viešai pasidalijo viena klaipėdietė.

Moteris teigė, kad situacija ją ne tik nustebino, bet ir privertė sunerimti.

„Mano draugas bandė parkuoti automobilį, tačiau jam kelią tyčia užstojo grupė paauglių. Jie stovėjo taip, kad nebuvo įmanoma nei įvažiuoti, nei manevruoti. Situacija atrodė sąmoningai provokuojama, elgesys – nepagarbus ir pavojingas tiek vairuotojui, tiek patiems vaikams“, – pasakojo įvykio liudininkė, pasidalijusi vaizdo įrašu.

Įraše matyti, kaip kelią užstoję paaugliai susėdo kone kelio viduryje. Tarp jaunuolių – ne tik vaikinai, bet ir viena mergina.

Pasak klaipėdietės, tokie poelgiai gali baigtis labai skaudžiai, nes kiemuose vairuotojai ne visuomet gali numatyti netikėtus vaikų ar paauglių veiksmus.

„Norisi atkreipti dėmesį, kad tokie dalykai gali baigtis nelaime“, – pažymėjo klaipėdietė.

Gyventojai pastebi, kad daugiabučių kiemuose vis dažniau kyla konfliktinių situacijų tarp vairuotojų ir jaunuolių.

Klaipėdiečiai ragina tėvus daugiau kalbėtis su vaikais apie saugumą ir atsakomybę, nes net iš pažiūros nekaltas pokštas gali baigtis nelaime.

Šiame straipsnyje:
Vairuotojas
Debreceno gatvė
paaugliai
paauglių elgesys
provokacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
bb
daugiabučių kiemuose vis dažniau kyla konfliktinių situacijų - boba, vazok triuliku, nabus problemu
1
-1
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų