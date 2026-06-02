„Nemuno aušra“ toliau mąžta

„Informuoju, kad pasitraukiau iš partijos „Nemuno aušra“ narių ir nuo šiandienos pasitraukiu iš Klaipėdos miesto tarybos frakcijos „Nemuno aušra“ sudėties. Pareiškiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje veiklą tęsiu kaip tarybos narys, nepriklausantis jokiai savivaldybės tarybos narių frakcijai ar grupei. Taip pat pareiškiu, kad toliau dirbsiu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumoje“, – tarybos posėdyje pranešė A. Diukin.
Kiek anksčiau apie pasitraukimą iš frakcijos viešai buvo pranešęs tarybos narys Kęstutis Bartininkas. Po jo frakciją paliko Monika Žvinklytė.
Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje ir kitos politinės uostamiesčio jėgos turėjo viešų pareiškimų.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu kalbėjusi tarybos narė Laura Šaltytė-Vaisiauskė informavo, kad frakcija išsirinko naują pirmininką. Juo tapo tarybos narys Andrius Dobranskis.
„Jau šiltą vietą siūlo? Ne taip daug dramos“, – po A. Diukin pasisakymo tribūnoje pasirodžiusi L. Šaltytė-Vaisiauskė juokavo atsakydama į kolegų replikas.
Tarybos narė patvirtino, kad ji toliau eis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininko pavaduotojo pareigas.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu kalbėjusi Aistė Jermolajeva taip pat pranešė, kad frakcija išsirinko naują pirmininką. Tarybos narė informavo, kad nuo šiol ji užims šį postą.
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