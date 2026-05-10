Nuo bendrų veiklų iki saugumo iniciatyvų

Tikimasi, kad jau netrukus uostas ir miesto savivaldybė pasirašys bendradarbiavimo susitarimą, kuris leis dar glaudžiau dirbti kartu.
Uosto direkcijos ryšys su bendruomenėmis plėtojamas jau seniai, o dar labiau jį sustiprino prieš dvejus metus patvirtinta paramos tvarka.
„Mums rūpi ne tik uosto krantinėse verdantis gyvenimas – palaikome iniciatyvas ir projektus, kurie kuria vertę, stiprina bendruomeniškumą ir reiškia tvirtą palaikymą tiems, kurie dabar kaunasi už laisvę. Gyventojų aktyvumas teikiant paraiškas įrodo mums šios priemonės poreikį ir vertę“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Pirmuoju etapu keturiems paramos gavėjams paskirstyta beveik 30 tūkst. eurų suma.
Individualių namų savininkų bendrijai „Smeltė“ skirta per 4 tūkst. eurų, kuriuos gyventojai panaudos bendrijos teritorijoje esančiam stadionui atnaujinti.
8,5 tūkst. eurų skirta Bomelio Vitės bendruomenės iniciatyvoms ir renginiams – Europos kaimynų dienos šventei, kalėdiniams renginiams ir pasirengimui jiems.
Klaipėdos žvejybos uosto bendruomenė jai skirtus 2,3 tūkst. eurų panaudos Kaimynų dienos renginiui, kelionei po Latviją ir Panemunę, planuojamiems įsigyti reklaminiams marškinėliams.
Viešajai įstaigai „Stiprūs kartu“ skirta 15 tūkst. eurų, už kuriuos buvo nupirkta ir Odesos uostui perduota mobilioji slėptuvė.
Šiam uostui taip pat buvo perduota ir parama turtu – vienas avarinis dyzelinis generatorius.
Šiemet Uosto direkcija bendruomenių bei įvairių organizacijų idėjoms remti paskirstys 50 tūkst. eurų siekiantį biudžetą.
Antrasis paramos etapas, kurio metu bus paskirstyta apie 20 tūkst. eurų, bus skelbiamas kiek vėliau šiais metais.
Parama gali būti skiriama socialiniams, meno ar mokslo projektams, aplinkosaugos sprendimams, gyvenamosios aplinkos pritaikymo projektams bei nacionalinio saugumo ir gynybos stiprinimo iniciatyvoms.
2025 m. beveik 30 tūkst. eurų parama buvo skirta Bomelio Vitės bendruomenės, Žvejybos uosto bendruomenės, Melnragės bendruomenės, individualių namų savininkų bendrijos „Smeltė“ pasiūlytiems projektams.
Galimybe gauti paramą turtu, kuris nebėra reikalingas Uosto direkcijos funkcijoms užtikrinti, pasinaudojo Kretingos ligoninė.
