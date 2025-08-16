Nuo žaliojo laivyno iki alternatyvių degalų tiekimo

Uostas turi viziją
Klaipėdos uostas yra Lietuvos energetinės nepriklausomybės garantijos dalis dėl čia prišvartuoto suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivo-saugyklos „Independence“.
Jūros kelias yra vienintelis, kuriuo „Independence“ skirti kroviniai pasiekia Klaipėdą ir duoda Lietuvai galimybę dujas tiekti kitoms valstybėms.
„Vis dėlto turime viziją būti matomi rinkoje ne tik dėl SGD, bet ir dėl kitų energetinių projektų: jau greitai pradėsime gaminti ir tiekti žaliąjį vandenilį, kuriame vėjo jėgainių surinkimo ir krovos terminalą, plečiame žaliąjį laivyną, diegiame elektros laivams tiekimo nuo kranto įrangą. Siekis tapti žaliosios energetikos centru yra svarbus žingsnis ir uostui, ir visai valstybei. Tai yra investicija į ateitį“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Bandomasis projektas Baltijoje
Per ateinančius ketverius metus Uosto direkcija planuoja investuoti 308 mln. eurų į modernią infrastruktūrą, jūrinio verslo vertės kūrimą ir tvarumo sprendimus.
Uosto direkcijoje apsilankiusiam laikinajam energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui išsamiai pristatyti ryškiausi jau pradėti įgyvendinti ar finišo tiesiąją pasiekę projektai bei tie, kurių įgyvendinimo žingsniai dar dėliojami dokumentuose, aptartos su šiais darbais susijusios aktualijos, iššūkiai, sukaupta patirtis.
Jau prasidėjo vandenilio aikštelės statybos ir ateinančių metų pavasarį Klaipėdos uostas taps pirmuoju Lietuvoje ir Baltijos šalyse gaminančiu žaliąjį vandenilį.
Jau baigiamas statyti vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas, kuris ir bus vienas iš uoste pagaminto žaliojo vandenilio vartotojų.
Šie degalai taip pat bus tiekiami ir kitiems vartotojams uosto viduje bei išorėje.
Klaipėdos uosto direkcijos laivynas pasipildys ne tik pirmuoju tokiu šalyje vandeniliu varomu atliekų surinkimo laivu, bet ir dviem hibridiniais locmaniniais kateriais.
Keisis akvatorijos gylis
Vienas svarbiausių artimiausių metų projektų – infrastruktūra jūrinės vėjo energijos projektams Smeltės pusiasalyje.
Buvusioje Tarptautinėje jūrų perkėloje ateityje bus vykdoma vėjo jėgainių surinkimo, krovos, sandėliavimo ir transportavimo veikla, tad darbinė aikštelė bus pritaikyta didelėms apkrovoms (40 t/m2), keisis ir akvatorijos gylis.
Turime viziją būti matomi rinkoje ne tik dėl SGD, bet ir dėl kitų energetinių projektų.
Dar vienas svarbus projektas – elektros energijos tiekimas laivams tiesiai nuo kranto.
Ateinančių metų pavasarį Centriniame Klaipėdos terminale, Klaipėdos konteinerių terminale ir Laivyno bazėje pradės veikti iš viso 4 elektros tiekimo nuo kranto stotelės, tad laivams nebereiks uoste „ilsėtis“ įjungtais varikliais ir teršti aplinką.
Visi šie projektai – vos keletas Klaipėdos uoste daromų darbų, siekiant regione ryškėti kaip energetine prasme svarbiam, inovatyviam ir lanksčiam uostui.
