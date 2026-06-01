Palanga ruošiasi rekordinei vasarai: poilsiautojų netrūks, bet darbuotojų vis dar stinga

Į Palangą jau atvykę poilsiautojai viliasi, kad vasara džiugins šiluma. Kai kurie kurortą lanko net po kelis kartus per metus.
„Kiekvienais metais. Na, Lietuvos jūra. Lietuva yra Lietuva. Atvažiuojame iš Dzūkijos“, – pasakojo vyras.
„Tik kopose teko degintis praėjusiomis dienomis, buvo labai gražus oras, bet maudytis dar ne“, – sakė moteris.
„Dar tos šilumos nėra. Bet karščio labai nemėgstu. Nieko. Sako, nėra blogo oro, svarbu geras noras“, – šypsojosi praeivė.
„Birželis man nepatinka – karšta, sausa, neįdomu. Gegužę aš visada poilsiauju. Tada liepą, jau rugpjūtį“, – kalbėjo kita moteris.
„Dabar birželio pabaigoje dar atvažiuosime vėl. Nepasakyčiau, kad brangu, ypač todėl, kad į restoranus neinu“, – teigė poilsiautoja.
Kurorto verslininkai neslepia, kad ateinanti vasara pažers nemenkų išbandymų. Rezervacijos rodo, kad poilsiautojų bus apstu. Kai kurie vietas poilsiui rezervavo dar metų pradžioje.
„Šiais metais rezervacijų skaičius ženkliai didesnis. Gal tam įtakos turi tai, kas vyksta su kelionėmis, brangstančiais bilietais. Žmonės bijo keliauti, bijo rizikuoti, todėl renkasi Lietuvą, renkasi Palangą, renkasi kitus kurortus“, – pasakojo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Laura Taučiūtė.
Verslininkai sako siūlysiantys naujų sveikatinimo paslaugų, atnaujinę dalį viešbučių ir kavinių, paruošę virtuvės naujienų.
Ir paplūdimiuose darbai verda. Čia – naujovė. Po konkursų kurorto valdžia dešimčiai metų išdavė leidimus dvylikai kavinių paplūdimiuose įsikurti. Nutarta suvienodinti jų architektūrą, kad paplūdimių vaizdas būtų estetiškas. Žadama, kad naujosios kavinės pajūryje turėtų atsirasti iki kitų metų vasaros. Tačiau kai kurios darbus skubina ir planuoja atsidaryti jau iki liepos.
Tik kas dirbs kavinėse ar kurorto viešbučiuose, verslininkams kelia galvos skausmą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Mes turime tris darbuotojus virtuvėje, o mums reikia aštuonių. Gali mokėti, ką nori – nėra. Siūlome apgyvendinimą, maitinimą. Darbo užmokestis tinka, jokių papildomų išlaidų nereikia, bet žmonių nėra. Visi esame susiėmę už galvų. Čia kažkas neįtikėtino“, – pasakojo L. Taučiūtė.
Kurorte trūksta mažiausiai poros šimtų darbuotojų, todėl verslininkai ieško išeičių.
„Profesionalių darbuotojų, turinčių kompetencijų, yra vienetai. Bandome mokyti, bandome priimti jaunus žmones, investuoti į juos, nes kitos alternatyvos neturime“, – teigė L. Taučiūtė.
Tačiau tikinama, kad paplūdimiuose poilsiautojai gali būti ramūs. Gelbėtojų gretos – gausios.
„Nuo birželio planuojame, kad vien Palangoje dirbs apie 50 gelbėtojų, o Šventojoje – dar 35. Atranką vykdėme gegužės 17 dieną, komandą sezonui sukomplektavome ir turime labai daug norinčiųjų“, – pasakojo vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas.
Nors visi gelbėtojai darbą pradeda birželį, Palangoje, kur žmonių gausiausia, dalis jų budi jau nuo gegužės vidurio.
Naujausi komentarai