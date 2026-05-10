Parke prabilo skulptūros

Klaipėdos turizmo informacijos centro (KTIC) vadovė Romena Savickienė pasakojo, kad iš viso Skulptūrų parke yra 117 skulptūrų, o įgarsintos – 25.
Tekstų autorė yra rašytoja, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) direktoriaus pavaduotoja Skulptūrų parkui Sondra Simanaitienė, skulptūras įgarsino klaipėdietis Kristijonas Lučinskas.
„Klaipėdoje jau kalba 45 objektai. 25 skulptūros – Skulptūrų parke, 13 skulptūrų įgarsinta mieste, tai „Vaiduoklis“, „Undinėlė“, „Vydūnas“ ir kitos. Taip pat septynis objektus įgarsinome minėdami Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. Žiūrėjome, ar žmonės domisi, ir matėme, kad taip – nuskenuoja QR kodus ir klauso. Tai rodo, kad žmonėms yra įdomu. Praeidama pro šalį labai dažnai matau, kad labiau solo turistai arba šeimos su vaikučiais sustoja, atsidaro ir klauso kartu. Tai toks žavus momentas, kad jaunajai kartai yra visai įdomu išgirsti, apie ką kalba skulptūros“, – pažymėjo R. Savickienė.
Skulptūrų įgarsinimas – tai bendras KTIC ir MLIM projektas, palaikomas Klaipėdos savivaldybės. Tikimasi, kad jis suteiks parkui daugiau gyvasties.
„Tai populiari vieta, ten daug kas vaikštinėja, ten yra takas tarp miesto ir autobusų, geležinkelio stočių, tad vieniems tai tranzitinis parkas, kitiems – pasivaikščiojimų. Tai yra parkas su istorija, pilnas skulptūrų, meno, gėrio. Iki šiol jis tylėjo. Mes turbūt kiekvienas praeiname pro šalį, paskaitome pavadinimą „Svajonė“, „Keturiese“, „Šeima“, bet daugiau nieko nėra, tik tai, ką patys galime įsivaizduoti, bet ką darė autorius, kurdamas vieną ar kitą skulptūrą, to tikrai nežinome. Kad parkas būtų įdomesnis, gyvesnis, inovatyvesnis, reikia įnešti šiuolaikiškų priemonių, tad pagalvojome – reikia įgarsinti skulptūras“, – pasidalijo R. Savickienė.
Pasak pašnekovės, tekstai, kuriuos rašė S. Simanaitienė, buvo ilgi, tad juos teko trumpinti.
„Norėjosi, kad išliktų pagrindinės mintys, kad jos „užkabintų“ ir žmonės visa tai prisimintų. Ir šiaip turime tokią viziją, kad šita vieta turėtų būti dar aktyvesnė“, – akcentavo R. Savickienė.
Skulptūros įgarsintos ne tik lietuviškai, bet ir angliškai tam, kad ir miesto svečiai susipažintų su mūsų meno kūriniais.
Tikimasi, kad ateityje prabils ir daugiau skulptūrų.
