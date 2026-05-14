 Pilies bokštas bus atvertas lankytojams

2026-05-14 13:20
Asta Dykovienė

Oficialiai patvirtinta, kad Klaipėdos pilies bokštas tinkamas naudoti. Dabar laukiama, kada miesto politikai pritars objekto lankymo įkainiui, ir iškart po to, bokštą perdavus Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, jis bus atvertas lankytojams.

A. Dykovienės nuotr.

„Dar vyksta bokšto ekspozicijos projektavimo konkurso procedūros. Pasiūlymus gavome, jų tikrai ne vienas, bet negalime atskleisti, kiek yra. Siūlomos įvairios idėjos, mes turime jas išsinagrinėti ir apsvarstyti, kuri geriausia. Tam yra ekspertų komisija ir pirkimų komisija, kuri priims galutinį sprendimą“, – paaiškino Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas.

Jis patikslino, kad ne visos siūlomos idėjos yra tobulos, dabar esą vertinama, kiek jos atitinka reikalavimus.

Uostamiesčio savivaldybės atstovų teigimu, ketinama išrinkti tris geriausius pasiūlymus.

Jų autoriai bus apdovanoti piniginėmis premijomis.

Pirmosios vietos laimėtojams bus įteiktas 5 tūkst. eurų dydžio prizas, antrosios vietos laimėtojas gaus 3 tūkst. eurų, trečiosios – 2 tūkst. eurų.

Be to, pirmosios vietos laimėtojui bus siūlomos neskelbiamos derybos ir sutartis dėl projekto parengimo.

Būta minčių palikti bokšto erdvę ir tokią, kokia yra dabar, be jokios ekspozicijos.

Bokšto vidus pasižymi unikalia architektūra: vidus suprojektuotas kaip vientisa vertikali erdvė, o į tarpinėse pakopose esančias aikšteles patenkama laiptais arba liftu.

Pakopų grindys įrengtos iš ažūrinių metalinių grotelių.

Grindys viršutinėje apžvalgos aikštelėje ir virš cokolinio lygio įrengtos per visą bokšto skerspjūvį iš metalinių grotelių su stiklo konstrukcija viduryje.

Be to, bokšto rūsyje yra išlikęs ir eksponuojamas autentiškas akmeninis grindinys.

Bendra viso projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

„Gera žinia, kad bokštas jau atiduotas naudoti, turėtume miesto taryboje pasitvirtinti bokšto lankymo įkainį ir tada vasaros sezonui bokštas bus visiškai atvertas lankytojams“, – teigė R. Zulcas.

