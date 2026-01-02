Pirmąją naujų metų dieną Klaipėdos universiteto ligoninėje gimė 5 mažyliai

„Naujus metus mūsų šeima pasitiko labai jaudinančiai ir džiaugsmingai. Dukrytė Barbora gimė per Naujuosius metus – tai didžiausia dovana mums. Mergaitė gimė sveika, sveria 2850 g, jos ūgis – 50 cm. Esame labai laimingi“, – džiaugėsi Barboros mama Gabrielė ir tėtis Adomas, atvykę į KUL iš Palangos. Juos pasveikino ir simbolinę dovanėlę įteikė KUL generalinis direktorius prof. dr. Audrius Šimaitis ir klinikos medikai.
Sausio 1-ąją KUL gimė penki naujagimiai: trys berniukai ir dvi mergaitės. Iki sausio 2 d. popietės pasaulį iš viso išvydo dešimt mažylių – šeši berniukai ir keturios mergaitės.
KUL Moters ir vaiko klinikos vadovas prof. dr. Linas Rovas džiaugiasi, kad KUL gimdymų skaičius – augantis. Iš viso 2025 metais KUL gimė 1 849 naujagimiai.
„Po septynerius metus trukusio gimstamumo mažėjimo, 2025-aisiais metais gimė 16 naujagimių daugiau nei 2024 metais, nors bendri gimstamumo rodikliai šalyje ir toliau mažėja. Manau, kad augantis KUL gimdymų skaičius yra nuoseklaus Moters ir vaiko klinikos komandos darbo rezultatas. Matome, kad moterys pasitiki mūsų specialistais ir vis dažniau renkasi gimdyti būtent KUL. Tai mums labai svarbus įvertinimas“, – sakė L. Rovas.
