 Planuose – naujas parkas ir poilsio zonos

Planuose – naujas parkas ir poilsio zonos

2026-05-07 10:30 diena.lt inf.

Net intensyviai vystantis savo veiklą verslas gali būti neabejingas aplinkosaugai ir vietos gyventojų gerovei – už kiekvienas 20 tonų pagamintų plieninių konstrukcijų įmonių grupė „LITANA“ pasodina po medelį. Šis požiūris tiesiogiai susieja pramoninę gamybą su apčiuopiamu poveikiu aplinkai.

Trijų hektarų plote įmonės darbuotojai jau pasodino 200 medelių, o ateityje  jų čia turėtų augti net du tūkstančiai. Gargžduose atsiras naujas parkas, miškas, pėsčiųjų takai ir poilsio zonos.

Gargždų mieste įmonė kuria savo trijų hektarų ploto žaliąją zoną – būsimą „LITANA“ parką ir mišką, kuriame planuojama pasodinti iki 2 tūkst. medžių.

Medžiai sodinami du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Dalis šio sodinimo tiesiogiai susijusi su užbaigtais tarptautiniais projektais.

Įgyvendinant projektą kartu su „Skanska Sverige AB“ (autobusų stotis, Stokholmas, Švedija), pasodinti 54 medžiai. Vykdant projektą su „Consto AS“ (sporto arena, Mosjøen, Norvegija), pasodinta 50 medžių. Bendradarbiaujant su „NCC Danmark A/S“ (farmacijos gamybos įmonė, Kalundborgas, Danija), pasodinti 33 medžiai.

Ligoninės statyba Malmėje, Švedijoje.
Ligoninės statyba Malmėje, Švedijoje. / „Litana ir Ko“ nuotr.

Šiandien parke jau pasodinta 200 medžių, ir tai tik pradžia.

Teigiama, kad taip gamybos apimtys tiesiogiai paverčiamos aiškiais ir išmatuojamais aplinkosaugos rezultatais. Iniciatyva įgyvendinama etapais. Ateityje teritorijoje bus įrengti pėsčiųjų takai ir poilsio zonos, todėl ji taps prieinama ir praktiška vietos bendruomenei.

Tuo pat metu „LITANA“ įgyvendina ir kitas priemones, skirtas aplinkos poveikiui mažinti: ant gamybinių pastatų įrengtos saulės jėgainės, naudojama iš atsinaujinančių šaltinių gaunama elektros energija, o gamybai naudojamos perdirbtos medžiagos.

Medžiai sodinami du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Dalis šio sodinimo tiesiogiai susijusi su užbaigtais tarptautiniais projektais.
Medžiai sodinami du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Dalis šio sodinimo tiesiogiai susijusi su užbaigtais tarptautiniais projektais. / „Litana ir Ko“ nuotr.

Įmonė taip pat įgyvendino aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės politiką ir gavo EPD sertifikatą.

Projektas Gargžduose byloja, kad pramoninė veikla gali būti tiesiogiai susieta su aiškiais ir išmatuojamais rezultatais – rezultatais, kurie išlieka ir baigus projektą.

Šiame straipsnyje:
Litana
medelių sodinimas
medeliai
verslas
aplinkosauga
Gargždai
parkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų