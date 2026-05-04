Politikę atakavo sukčiai

Perspėjo dėl apgaulės
L. Petraitienė pasakojo, kad aktyviai domisi naujienomis, skaito laikraščius, nuolat namuose klausosi radijo, tad apie sukčių pinkles yra girdėjusi ne kartą.
„Labai stebiuosi, kad žmonės net patys atiduoda grynuosius pinigus ir dideles sumas nepažįstamiems, rusiškai kalbantiems žmonėms. Jei neskaityčiau laikraščių ar portalų, pati galėjau tapti sukčių auka. Reikia būti labai atidiems“, – tikino Klaipėdos tarybos narė.
Prieš dieną moteris buvo banke ir atliko pavedimus, sumokėjo mokesčius.
„Ir patyriau tokią ataką. Prieš pietus buvau bažnytėlėje, telefonas parodė, kad yra neperskaitytų žinučių. Pradėjau žiūrėti ir atsakinėti. Ties žinute iš banko sustojau. Joje buvo parašyta, kad turiu atnaujinti duomenis. Pyktelėjau, nes prieš tris ar keturias dienas kažką panašaus pildžiau. Pagalvojau, tiems biurokratams vis kažko reikia“, – pasakojo klaipėdietė.
Suveikė savisauga
Tačiau L. Petraitienę sustabdė vidinis balsas ir ji nepaspaudė nuorodos.
„Suveikus saugumo instinktui, pagalvojau, kad bankas niekada man nerašė žinučių į telefoną. Iškart kompiuteryje prisijungiau prie savo banko paskyros: jokių pastabų dėl duomenų atnaujinimo negauta. Tuomet pati paskyroje bankui parašiau žinutę, klausiau, ar jis man siuntė žinutę į mano mobilųjį telefoną“, – pasakojo Klaipėdos tarybos narė.
Klaipėdietė greitai sulaukė banko tarnautojos skambučio. Ji patvirtino, kad trumpųjų žinučių nesiuntinėja.
„Man kilo didelis įtarimas, kodėl aš sulaukiau atakos. Atsiėmiau pensijos antrosios pakopos pinigus. Man kilo įtarimas, kad tokią informaciją sukčiai kažkaip vis tik sužvejoja“, – nuomonę išsakė politikė.
Padengė paskolą
Moteris pinigus nusprendė atsiimti dėl paskolos, kurią padengus išlaidos gerokai sumažėtų.
„Dar ir kelionei pinigų atsirado. Aš pasiskaičiavau labai atidžiai. Buvau viena tų, kurie aktyviai įrodinėjo politikams, kad reikia priimti sprendimus dėl antrosios pakopos. Juk yra dalis žmonių, kuriems tų pinigų dabar reikia“, – sprendimą paaiškino L. Petraitienė.
Iš antrosios pakopos moteris gaudavo vos 27 eurus. O už paskolą jai teko mokėti 120 eurų.
L. Petraitienė suskaičiavo, kad ji turėtų gyventi 115 metų, kad galėtų atsiimti visus 7,5 tūkst. eurų iš antrosios pensijų pakopos.
„Nutraukus antrosios pakopos įmokas, mano pajamos padidėjo pusantro šimto eurų suma. Visa ta sistema yra monkės biznis. Man 68-eri. Kada aš tuos pinigus būčiau atgavusi?“ – pripažino L. Petraitienė.
Klaipėdietė pokalbyje su banko darbuotoja išsakė priekaištą, kad bankai daugiau turėtų dėti pastangų žmonių švietimui.
„Paauklėjau banką. Bankai turi eiti į laikraščius. Turėtų užsakyti reklamą. Banko atstovai turėtų dalyvauti radijo laidose. Visuomenė turi būti šviečiama. Nes santaupų galima netekti vien dėl neatidumo“, – patikino klaipėdietė.
