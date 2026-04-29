 Prašymus dėl vaikų ugdymo darželyje galima papildyti Ketvergių pagrindine mokykla

Prašymus dėl vaikų ugdymo darželyje galima papildyti Ketvergių pagrindine mokykla

2026-04-29 17:44
Klaipėdos r. savivaldybės inf.

Šį rugsėjį vaikams duris atvers prie Ketvergių pagrindinės mokyklos statomas priestatas. Čia atsiras 40 naujų vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, todėl tėvai, kurie jau yra pateikę prašymą darželių sistemoje, gali jį papildyti Ketvergių pagrindine mokykla iki 2026 m. gegužės 10 d.

<span>Prašymus dėl vaikų ugdymo darželyje galima papildyti Ketvergių pagrindine mokykla</span>
Prašymus dėl vaikų ugdymo darželyje galima papildyti Ketvergių pagrindine mokykla / Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.

Prašymus gali tikslinti tėvai, kurių vaikai gimė ne anksčiau nei 2023 metais.

Tėvai, kurie elektroninėje sistemoje jau yra pateikę prašymus dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir pageidaus jį papildyti Klaipėdos r. Ketvergių pagrindine mokykla, papildomai turi pateikti prašymą interneto svetainėje www.epalsaugos.klaipedos-r.lt, skiltyje „Švietimas“, „Prašymas dėl pateikto prašymo vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas redagavimo“.

Ankstesnio pateikto prašymo atsiimti iš sistemos nereikia. Gavusi prašymą pakoreguoti, Klaipėdos rajono savivaldybė jį papildys.

Šiame straipsnyje:
prašymas
Ketvergių pagrindinė mokykla
vaikai
vaikų ugdymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų