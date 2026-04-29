Prašymus dėl vaikų ugdymo darželyje galima papildyti Ketvergių pagrindine mokykla

Prašymus gali tikslinti tėvai, kurių vaikai gimė ne anksčiau nei 2023 metais.
Tėvai, kurie elektroninėje sistemoje jau yra pateikę prašymus dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir pageidaus jį papildyti Klaipėdos r. Ketvergių pagrindine mokykla, papildomai turi pateikti prašymą interneto svetainėje www.epalsaugos.klaipedos-r.lt, skiltyje „Švietimas“, „Prašymas dėl pateikto prašymo vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas redagavimo“.
Ankstesnio pateikto prašymo atsiimti iš sistemos nereikia. Gavusi prašymą pakoreguoti, Klaipėdos rajono savivaldybė jį papildys.
