Priėmimas į Klaipėdos rajono ugdymo įstaigas vis dar tęsiasi

Prašymų teikimas į Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas tęsiasi iki gegužės 31 d. Mokinių priėmimą į mokyklas vykdo pačios mokyklos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie priėmimą bus informuojami el. laišku ir/ar telefonu iki birželio 15 d.
Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyksta iki gegužės 15 d. Tėvai, gavę informaciją į nurodytą el. paštą apie vaikui skirtą vietą Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Tos pačios amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė keistis įstaigomis, pateikus prašymą įstaigos, kurią nori lankyti vaikas, direktoriui.
