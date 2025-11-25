Proto mūšis – Tilžės aktui atminti

Tilžės aktas, pasirašytas 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje, laikomas vienu svarbiausių Klaipėdos krašto politinių dokumentų.
Juo Mažosios Lietuvos tautinė taryba, remdamasi tautiniu apsisprendimu, pareiškė valią prisijungti prie Lietuvos valstybės.
Šis aktas tapo reikšmingu žingsniu siekiant politinio, kultūrinio ir istorinės tapatybės suartėjimo su atkurtąja Lietuvos valstybe ir padėjo pamatus vėlesnėms regiono autonomijos bei identiteto diskusijoms.
Tilžės akto paminėjimas – tai ne tik istorijos prisiminimas, bet ir pagarba Mažosios Lietuvos žmonėms, kurie prieš daugiau nei šimtą metų siekė savo krašto laisvės, kultūrinio tęstinumo ir savosios tapatybės išsaugojimo.
Proto mūšio „Ką žinai apie Mažąją Lietuvą?“ dalyviai bandė įveikti klausimus apie Tilžės akto aplinkybes, iškiliausius šio regiono žmones ir svarbiausius įvykius.
Iššūkių sukėlė ir etnokultūriniai klausimai – nuo tautodailės iki šiam kraštui būdingų muzikos instrumentų, tautinio kostiumo ypatybių, mįslių, kulinarinio paveldo bei kasdienybės ypatybių.
Renginio dalyviai sutiko, kad proto mūšis tapo puikia proga ne tik pasitikrinti žinias, bet ir šiltai praleisti vakarą, daugiau sužinant apie Mažosios Lietuvos istorijos ir etnokultūros išskirtinumą.
Organizatoriai – Klaipėdos etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus – sukūrė nuotaikingą vakarą, pripildytą Mažosios Lietuvos istorijos, muzikos ir skonių.
Renginio atmosferą dar labiau praturtino Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alkiukai“ ir „Senoliai“ muzikiniai pasirodymai.
Naujausi komentarai