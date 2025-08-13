Šeimos svajonė – išpuoselėti tvenkinį visiems

Sujaudino iki ašarų
Sodų bendrija „Tolupis“ žinoma daugeliui klaipėdiečių. Daug gyventojų turi ten sodus.
Dovilų seniūnijoje esančioje bendrijoje yra du apleisti priešgaisriniai tvenkinukai. Vienas jų dar prieš dešimtmetį buvo mėgstama maudynių vieta.
Sodų bendrijos pirmininkė Judita Čekuolienė, vieną pavakarę važiuodama pro vieną tvenkinukų, stabtelėjo išvydusi valtyje meldus ir nendres grėbliu traukiančią moterį.
„Sujaudino iki ašarų. Jauna šeima, emigrantai, nutarė patys išvalyti tvenkinuką. Negalėjau patikėti, kad dar tokių žmonių yra. Iš karto ėmėmės organizuoti talką“, – pasakojo sodų bendrijos pirmininkė.
Rovė nendres
Iniciatyvos ėmėsi Valdemaras Jankus su žmona Lina.
„Nusipirkome sodo namą prieš dvejus metus. Mums iš karto užkliuvo tvenkinuko būklė. Yra potencialo, reikia išnaudoti tokią gražią aplinką gyventojams. Kalbėjomės su vietiniais gyventojais ir tuometiniu bendrijos pirmininku“, – pasakojo V. Jankus.
Tačiau ši naujakurių iniciatyva tuomet nesulaukė aplinkinių palaikymo.
„Praėjo metai, tvenkinuko situacija dar pablogėjo ir tai pradėjo dar labiau erzinti. Pavasarį nupirkome plačiakakčių, tai žuvys, mintančios vandens augmenija. Pradėjome valyti dumblą savadarbiais graibstytuvais, darbai vyko lėtai. Grįžę į Angliją, pradėjome ruoštis tvenkinuko valymui, skaitėme, ieškojome būdų, žmona įsigijo bridkelnes“, – kalbėjo vyras.
Sugrįžusi atgal į Lietuvą, šeimyna ėmėsi darbų – Valdemaro žmona Lina išrovė išplitusias nendres, kitas žoles. Tada pora ėmė galvoti apie valtį.
„Bet mūsų kaimynė pasiūlė savo. Anksčiau ji užsiimdavo tvenkinuko priežiūra, bet buvo viena ir palaikymo neturėjo, o dabar sveikata kiša koją. Gavus valtį ir paėmus grėblį į rankas, paaiškėjo, kad ši kombinacija visai neblogai veikia“, – pasakojo V. Jankus.
Į talką kvietė kaimynus
V. Jankus su žmona suorganizavo talką, prie poros prisijungė artimi kaimynai, tik žioplinėjančių buvo daugiau nei dirbančių.
Bendrijos pirmininkė suorganizavo, kas išveš šakas, nupirko grandinę, kurios talkininkai paprašė meistraudami suoliuką virš vandens.
Sodininkai iškirto krūmus, išvalė pakrantę, nudažė valtį, sumeistravo suoliuką, ant kurio dabar gali visi romantiškai pasisupti virš vandens.
„Po pirmos dienos talkos matėsi rezultatas. Visi, kurie tvarkėmės, trys šeimos, rezultatu labai džiaugėmės. Sūpynės jau pakabintos tarp medžių, supasi virš vandens. Yra ir pirmas suoliukas, abu nudažyti vienodomis spalvomis. Pirmininkė nupirko grandinę, kaimynė – sūpynių rėmą, mes – medienos, dažus. Su kaimynu suvirinome ką reikėjo. Žmona Lina viską nudažė. Jau išvalyta 40 proc. tvenkinio ir pakrančių“, – pasakojo V. Jankus.
Prisideda palaikymu
Artimiausiu metu sodininkai skelbs bendrijoje dar vieną talką ir tikisi ne tik žiūrovų sulaukti.
„Norime sutvarkyti likusią aplinką ir išvalyti tvenkinuką, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes, išlyginti krantinę. Žemių išlyginimui atidavė sodų gyventojas. Bus dar ir daugiau didelių darbų, dugno valymui veikiausiai bus reikalinga technika. Jei pavyktų išvalyti dugną, planuojame atvežti smėlio ir įrengti maudymosi vietas“, – rūpesčiais dalijosi V. Jankus.
Tokia jaunos poros iniciatyva užkrėtė ir kitus gyventojus.
Tie, kurie nepajėgia sunkių darbų dirbti ar neturi nė minutės laisvo laiko, talkininkus vaišino pietumis, saldumynais ar kava.
„Kaimynai prisideda net ir palaikymu“, – šypsojosi V. Jankus.
„Kas gali būti maloniau? Gražus pavyzdys tikrai užkrečia. Darbų dar laukia daug – norėtume įsirengti lieptą, galbūt pontoninį. Dugno valymui reikės lėšų. Viena apžėlusi teritorija driekiasi po aukštos įtampos laidais. Ten taip pat reikia išvalyti, bet teks kalbėtis su ESO“, – teigė bendrijos pirmininkė J. Čekuolienė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
