Šio reikalavimo nepaiso ir klaipėdiečiai

Prasidėjus šiltajam sezonui, uostamiesčio gatvėmis, dviračiams skirtais takais kone kasdien važiuoja paspirtukininkai, dviratininkai ir kitų dviračių transporto priemonių vairuotojai.
Pastebima, kad ne visi jie laikosi nuo šių metų sausio 1-osios įsigaliojusio reikalavimo – dėvėti šalmą.
Iki tol šalmas buvo privalomas tik asmenims iki 18 metų, o nuo šių metų – visiems vairuotojams.
Elektrinių paspirtukų nuomotojai savo klientams sudarė sąlygas šio reikalavimo nepažeisti ir prie paspirtukų pritvirtino šalmus. Tačiau per pusantro mėnesio Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose buvo pavogta 2,5 tūkst. šalmų. Tad nuo šiol šalmus galima atsiimti sandėlyje.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 29 d. visoje Klaipėdos apskrityje už važiavimą nedėvint šalmo administracinio nusižengimo protokolai (pagal ANK 428 str. 1 d.) surašyti 4 dviratininkams ir 89 el. mikrojudumo priemonių vairuotojams.
2025 m. minimu laikotarpiu visoje Klaipėdos apskrityje administracinio nusižengimo protokolai už tokio pobūdžio pažeidimą surašyti 43 dviratininkams ir 35 el. mikrojudumo priemonių vairuotojams.
Už tokio pobūdžio pažeidimą skiriama bauda nuo 20 iki 40 eurų.
