Smiltynėje įteikti apdovanojimai „Albatrosas“

Prie paminklo „Albatrosas“, skirto žuvusiems Lietuvos jūrininkams ir nuskendusiems laivams atminti, Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus apdovanojo žmones ir organizacijas, reikšmingai prisidedančius prie jūrinės kultūros stiprinimo ir išsaugojimo.
Pagrindinis apdovanojimas – „Albatroso“ statulėlė už ilgametį darbą, puoselėjant jūrinę kultūrą, – šiemet atiteko Jūrų kapitonų asociacijai. Jau dvidešimt penkerius metus ši organizacija dirba ne dėl titulų ar pripažinimo, o vedama pašaukimo jūrai. Jūrų kapitonų asociacija vienija bendruomenę, įkvepia ir dalijasi patirtimi su jaunąja karta, perduoda tradicijas iš rankų į rankas, išlaikydama jas gyvas.
Mero padėkos ir piniginės premijos įteiktos ir kitiems asmenims, paskyrusiems savo gyvenimą jūrai:
- kapitonui ir buriuotojui Ričardui Ramanauskui, kurio rankos laikė laivo vairą plaukiant per Atlantą, aplink Horno kyšulį ir per vandenynus, apie kuriuos daugelis tik svajoja. Šiandien sukauptą patirtį jis perduoda jauniesiems jūrininkams mokomojo burlaivio „Brabanderis“ denyje;
- dirigentui Egidijui Mikniui, kurio vadovaujamas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras jau septynerius metus kuria jūrinių švenčių nuotaiką ir skambesį. Be jo muzikos Klaipėdos jūriniai renginiai skambėtų kitaip;
- pedagogui ir kapitonui Sigitui Petraičiui, išugdžiusiam ne vieną jūrininkų kartą. Penkiasdešimt metų jūrai – tai ne tik darbas, bet ir gyvenimo kelias.
Mero padėkomis taip pat pagerbti projekto „Burių miestas“ kūrėjai – VšĮ „Klaipėdos šventės“, Lietuvos jūrų muziejus ir Klaipėdos universitetas, „SAIL Amsterdam 2025“ garsinusi Lietuvos jūrų muziejaus komanda, jūrinės edukacijos kūrėja Agnė Bukartaitė, buvusi ilgametė Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotoja, prisidėjusi prie „Albatroso“ apdovanojimų kūrimo ir tradicijos puoselėjimo Raimonda Mažonienė ir jūrų kapitonas Artur Truš.
„Albatroso“ apdovanojimų ceremoniją vainikavo Karinių jūrų pajėgų orkestro ir solisto Tado Girininko pasirodymas.
Renginio organizatoriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, kultūros centras Žvejų rūmai, Lietuvos jūrų muziejus.
