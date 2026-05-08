Startuoja „Klaipėdos“ akcija

Nuo 2026-ųjų pradžios laikraštis „Klaipėda“ leidžiamas keturis kartus per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. Bendras laikraščio puslapių skaičius per savaitę liko toks pat kaip ir pernai.
Antradienio numeris – pastorintas, net 32 puslapių. Juose skaitytojai ras daugiau analitinių straipsnių, aktualių temų apžvalgų, interviu, gerokai ilgesnę „Karšto telefono“ rubriką, taip pat skaitytojų lauks dar daugiau klaipėdiečių nuomonių ir laiškų pačiais įvairiausiais klausimais.
„Klaipėda“ skirta tiems, kurie nori ne tik greitų naujienų, bet ir gilesnio žvilgsnio į miestui bei regionui svarbius įvykius.
Dienraštis kasdien pateikia tai, kuo gyvena miestas, rajonas ir visas regionas – nuo svarbiausių politinių, socialinių bei ekonominių temų iki jautrių žmonių likimų, unikalių istorijų ir bendruomenės aktualijų.
Prenumeratoriai gaus ir gausybę teminių priedų.
Tai „Jūra“ – apie uostą, laivybą, jūrininkus ir visą su jūra susijusį Klaipėdos regiono gyvenimą. „Ekonomika“ – verslo, finansų naujienos ir tendencijos. „Namai“ – idėjos jaukiems ir stilingiems namams.
„Sveikata“ – priedas apie gerą savijautą, mediciną ir sveikesnį gyvenimą, „Atžalynas“ – apie švietimo bendruomenę, o „Pasaulyje“ skaitytojai ras tarptautinių įvykių aprašymų ir profesionalių apžvalgų.
„Vakarė“ – didysis šeštadienio priedas apie žmones, laisvalaikį ir gyvenimo būdą. „Augintinio diena“ – priedas gyvūnų mylėtojams, „TV dienoje“ spausdinama savaitės televizijos programa ir ne tik, „Autodrome“ – automobilių pasaulio naujienos, „Gaublyje“ klaipėdiečiai ras rašinių apie pasaulio įvairenybes.
Kiekvieną mėnesį dienraščio prenumeratoriams pristatomas kultūros ir meno žurnalas „Durys“.
Prenumeruojantieji laikraštį „Klaipėda“ ypač palankia kaina galės gauti žurnalą „Sveikata“, kuris yra skaitomiausias žurnalas sveikatos tema Lietuvoje. Jis skaitytojus pasieks keturis kartus per metus.
Pavasario prenumeratos akcijos pradžia – gegužės 12-ąją, antradienį.
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
